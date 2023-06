Davide Destradi presenta il suo nuovo libro “Quando la parti? – Una storia di trasporto, emozioni e capolinea”

28 Giugno 2023

Davide Destradi, autore del best seller “La smonta la prossima? – Una vita in corriera“, è pronto a stupire nuovamente i lettori con il suo ultimo romanzo, “Quando la parti? – Una storia di trasporto, emozioni e capolinea“, edito da White Cocal Press. L’evento di presentazione si terrà martedì 11 luglio all’ex lavatoio San Giacomo di Trieste, in via San Giacomo in Monte 9, alle ore 18:30.

In questo nuovo capitolo avvincente, Destradi ci conduce in un’avventura indimenticabile che ha inizio durante un freddo giorno d’inverno. Un evento imprevisto riunisce quattro anime in un luogo che diventa il punto di partenza di un viaggio straordinario. Un autobus bloccato a Grignano a causa di una nevicata eccezionale diventa il rifugio e il palcoscenico di racconti, confessioni e riflessioni profonde. A bordo troviamo solo l’autista, un’anziana signora e un ragazzo accompagnato dallo zio. Inizialmente straniti, trovano il coraggio di aprirsi e condividere le proprie storie. Attraverso un susseguirsi di avventure, comicità e momenti di introspezione, l’autobus diventa il catalizzatore di una giornata straordinaria.

Destradi, conducente d’autobus dal 1996, ci guida con maestria all’interno di questa storia coinvolgente. Con il suo stile unico, mescolando correttezza e autoironia, l’autore ci regala un’esperienza di lettura avvincente che affonda le radici nella sua esperienza personale.

“‘Quando la parti?’ rappresenta un’opera indipendente e non un semplice seguito di ‘La smonta la prossima?’,” racconta l’autore. “Coltivo con enorme piacere e soddisfazioni la mia passione per la scrittura perché mi permette di condividere emozioni e risate. Il mestiere di conducente d’autobus è particolare perché può farti viaggiare, non solo in senso figurato, riuscendo a raccogliere i vari input della quotidianità in ogni angolo della nostra meravigliosa città e di quel particolare mini-mondo rappresentato dal mio autobus, dove ognuno può essere inaspettatamente attore o spettatore curioso.”

Alla presentazione dell’11 luglio l’autore dialogherà con l’editore Diego Manna. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dietro la creazione di questo coinvolgente romanzo e per conoscere meglio l’autore stesso.

“Tornare nell’ex lavatoio a presentare il nuovo libro nello stesso giorno dei anni passati rappresenta anche qualcosa di scaramantico,” nota Davide Destradi. “La scena davanti a me dei posti esauriti e tutte quelle grasse, sane risate sono di ulteriore stimolo per far passare un’altra oretta in serenità e allegria. C’è sempre bisogno di ridere, ce la metterò tutta, vi assicuro.”

“Quando la parti? – Una storia di trasporto, emozioni e capolinea” è l’opera ideale per tutti i lettori che desiderano un’avventura coinvolgente, arricchita da risate, lacrime e momenti di profonda riflessione.

Sul nostro sito, per tutto giugno e luglio, chi acquisterà il libro riceverà in omaggio anche la raccolta di racconti “L’osmiza sul mare” (non serve metterlo nel carrello, lo inseriamo noi automaticamente). Questo il link.

Davide Destradi è un autore triestino nato 53 anni fa. Conducente d’autobus dal 1996, ha riscoperto il piacere della lettura e della scrittura una decina di anni fa, pubblicando tre libri di successo. Tra questi, “La smonta la prossima? – Una vita in corriera” è stato un best seller a Trieste nel 2021, giudicato tale anche da Google nel febbraio 2022.