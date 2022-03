Il marzo dei libri triestini, sconto del 20% sul nostro catalogo online

1 Marzo 2022

Libri triestini, giochi, pubblicazioni dialettali e sulla storia della città. Per tutto il mese di marzo quasi tutto il catalogo White Cocal Press (sono escluse le pubblicazioni degli ultimi 6 mesi) acquistabile sul nostro sito di e-commerce sarà scontato del 20%.

Tutto questo in occasione del terzo compleanno della casa editrice di libri triestini, nata il 28 marzo 2019 per dare voce alle pubblicazioni dei marchi Bora.La e Monon Behavior.

In dieci anni di attività dei due marchi, molti i titoli che hanno avuto notevole successo, tra cui la collana strafanici, che comprende “El Pedocin“, “Mirella Boutique” e “Sua maestà capo in B” di Micol Brusaferro e Chiara Gelmini; “Il manuale della boba de Borgo” di Flavio Furian e Massimiliano Cernecca, probabilmente il maggior best seller degli ultimi anni con oltre 7000 copie vendute, “El libro dele risposte triestine”, e “50 cose da non fare a Trieste” di Andrej Praselj e il gioco “Barkolana” di Diego manna e Erika Ronchin.

Tra i titoli 2021 ora già in offerta, quelli che hanno riscontrato il maggior successo sono “La smonta la prossima? – Una vita in corriera” di Davide Destradi e “Laila impara el triestin” di Nicole Vascotto, “50 cose da non fare in Friuli” dei Mataran, “Il dialetto nel porto di Trieste” di Nereo Zeper, “Mati drio el balon” di Giuseppe Vergara e Chiara Gelmini e “Vita a Palazzo Silos” di Annamaria Zennaro Marsi, che racconta l’esperienza da bambina dell’autrice, esule di Cherso, al Silos di Trieste.

Notevole la sezione dedicata al dialetto triestino, che ha portato la casa editrice anche a ottimi piazzamenti nel Premio Nazionale per la Letteratuta Dialettale, il più recente il secondo posto per “Le disgrazie del tran de Opcina” di Diego Manna nel 2020 e la menzione fumetto per “Strafanici per tuti i cantoni de Trieste” di Cristina Marsi e Dunja Jogan. Numerosi i libri dialettali dedicati ai bambini, tra cui spicca la collana San Nicolò, di Cristina Marsi e Ingrid Kuris.

Non mancano infine i libri più impegnati e di interesse storico, tra cui vanno ricordati “La trisnonna Clementina e la Risiera di San Sabba“, di Alessandro Slama e Roberta Zucca, che narra con estrema delicatezza la storia vera di Clementina Tosi, uccisa dai nazisti in Risiera; e i libri di Edda Vidiz, che racconta la storia della città in maniera leggera e divertente.

Ma questi sono solo alcuni dei titoli di un catalogo molto ampio.