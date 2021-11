Capimose! Andrea Bussani e Franco Toro in concerto il 23 novembre

19 Novembre 2021

Capimose! Martedì 23 novembre serata di canzoni d'autore in dialetto triestino con Andrea Bussani e Franco Toro alla Sala Luttazzi del Magazzino 26

Capimose! è il concerto dialettale di Andrea Bussani e Franco Toro che si terrà martedì 23 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26.

Andrea, consumato compositore dialettale e Franco Toro veterano della scena blues triestina, collaborano da un lustro nella composizione di musiche e testi originali in dialetto.

Parafrasando la frase sveviana che noi, usando la favella toscana, mentiamo, si mettono in gioco con delle canzoni che attraversano una vasta gamma di emozioni, tra il serio ed il faceto, tra l’amore romantico e fisico, lontananza, nostalgia e situazioni con risvolti psicologici a vari livelli.

La serata viene organizzata con il Patrocinio del Comune di Trieste

Un grazie particolare all’Associazione 1000 Streets per l’aiuto e la partecipazione dei fiati della 1000 Streets Orchestra

La band che li accompagnerà è composta da:

Marco Vargiu al basso.

Andrea Dostuni alla batteria

e Massimiliano Maxino Cernecca alle tastiere

E’ prevista la partecipazione di Eva Pascal, Walter Grison e Stefano Muscovi

Accesso alla serata con Green Pass, serata gratuita con offerta libera.