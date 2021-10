Sabato 23 ottobre a Servola la presentazione di “Laila impara el triestin”

21 Ottobre 2021

Ma i fioi sa cossa xe el bunigolo? E la piria?

Ne parleremo insieme sabato 23 ottobre, alla presentazione di “Laila impara el triestin“, alle ore 16.30 al Circolo Falisca in via dei Soncini 191.

Il libro, presente in libreria dal primo settembre, è arrivato in due settimane al traguardo della prima ristampa.

Laila impara el triestin è un piccolo alfabeto, o abecè, che raccoglie per ogni lettera cinque tipiche parole triestine, dalla A di Ailo alla Z di zitolo zotolo, tutte illustrate in maniera giovane e divertente. Il libro fa parte della collana “Laila scopre”, progetto educativo pubblicato a livello nazionale da Scienza Express dedicato ai più piccoli e che comprende tra gli altri “Laila e il coronavirus”, “Laila e gli orsi” e “Laila scopre l’Italia”.

“Laila impara el triestin”, del prezzo di 7 euro, si trova in tutte le librerie di Trieste e dintorni, nonché online sulla nostra botega dei libri triestini.

Nicole Vascotto, nasce come architetto, ma nel 2012 conosce il mondo dell’editoria collaborando con Nicoletta Costa al libro I gatti della mia vita (Scienza Express, 2012). Ed è subito amore. Si occupa di editoria, disegnando copertine, realizzando illustrazioni e curando la comunicazione di alcuni marchi editoriali.

Nel marzo 2020 ha dato vita a Laila, la bambina di 4 anni (quasi 5) che ha voglia di scoprire il mondo e le cose intorno a lei. Laila, durante le prime fasi del Covid, ci ha aiutato a capire il coronavirus (Laila e il coronavirus, Scienza Express, 2020) e in quest’ultimo anno le sue vignette che spiegano come affrontare serenamente l’emergenza sono state ospitate sul Corriere della Sera, Wired, Il Resto del Carlino, e condivise dal Policlinico pediatrico Sant’Orsola di Bologna e dal Burlo Garofolo di Trieste.