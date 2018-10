Dal 23 ottobre il Corso per degustatori di grappe e acquaviti

17 ottobre 2018

Ancora pochi posti per il corso di assaggiatori grappe e acquaviti

In centro a Trieste, nella cornice della storica enoteca Bischoff si terrà il corso ANAG per assaggiatori di grappe e acquaviti.

Le lezioni del corso prevedono una parte teorica seguita da una sessione di assaggi guidati, solitamente 4 grappe, per imparare a degustare i distillati del nostro territorio.

E’ compresa anche una visita ad una distilleria nella nostra regione.

Queste le date:

Martedì 23 ottobre ore 20.00-22.30

Martedì 30 ottobre ore 20.00-22.30

Martedì 6 novembre ore 20.00-22.30

Martedì 13 novembre ore 20.00-22.30

Martedì 20 novembre ore 20.00-22.30

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione prenotando il proprio posto, contattando ANAG Friuli Venezia Giulia via facebook o via mail a [email protected] o 3335722759