18 Gennaio 2022

Nella ricorrenza del compleanno di Carlo Marchesetti (1850-1926), paletnologo e paleontologo triestino, direttore del Museo di Storia Naturale, è stato presentato: “Il Museo delle sorprese. Viaggio nella preistoria con Carlo Marchesetti”, un video realizzato da SCICC – Centro Interdipartimentale per la Scienza e la Tecnologia applicate ai Beni Culturali dell’Università degli Studi di Trieste – insieme a Comune di Trieste, Servizio Musei e Biblioteche, partner del Progetto “Grotte fra scienza, ricerca e narrazione” finanziato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, LR 16/2014, avviso tematico ESOF2020.

Originariamente nel progetto “Grotte fra scienza, ricerca e narrazione” nell’ambito dell’European Science Open Forum ESOF2020 erano previste, tra le altre proposte, visite guidate da giovani artisti dell’Associazione StarTS Lab di Trieste, che avrebbero recitato testi tratti da appunti e note di Marchesetti che nel passato si era occupato di molti siti archeologici, in particolare di grotte del Carso, oltre che dei musei di Trieste.

L’emergenza Covid e l’impossibilità di svolgere in presenza le visite hanno portato a valutare che la produzione di video avrebbe dato maggiore stabilità e ripetibilità di accesso a eventi – visite singole o incluse in itinerari sul territorio, e a performance teatrali in museo – che altrimenti avrebbero avuto carattere di eccezionalità.

Il risultato è un filmato (di 30 minuti) che si svolge al Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann” alla fine di una visita guidata, in cui l’attore Alejandro Bonn recita nelle vesti di Carlo Marchesetti e in una serie di incontri atemporali a sorpresa illustra i risultati delle sue intense ricerche archeologiche a un visitatore, un giovane curioso, interpretato da Davide Rossi, perdutosi per il museo dopo la chiusura. Insieme poi li ritroviamo nella vasta cavità carsica della Grotta dell’Orso e sull’ammasso poderoso delle mura del castelliere di Slivia.

Un viaggio nel tempo e nello spazio scandito dal ritmo incalzante delle domande del giovane le quali permettono così a Marchesetti di evocare scavi, ritrovamenti e presentare i risultati, tutto ciò che è affiorato nel dissipare le tenebre che avvolsero il passato, mettendo così a fuoco la storia delle ere remote della nostra regione dall’età della pietra a quella dei metalli, tra grotte, castellieri e necropoli… la storia prima della storia.

La regia di Luciano Pasini ha creato una storia dentro questa grande storia: ha adattato i testi delle relazioni di Carlo Marchesetti in un dialogo veloce che alterna le parole evocative di Marchesetti alla curiosità quasi frenetica della vita moderna. La cura scientifica è di Manuela Montagnari Kokelj e Marzia Vidulli Torlo, la produzione di Divulgando srl, con le riprese di Michele Pupo.

Coordinamento: Stefano Furlani

Consulenza scientifica: Manuela Montagnari Kokelj e Marzia Vidulli Torlo

Adattamento e regia: Luciano Pasini – Associazione StarTS Lab, Trieste

Regia video: Michele Pupo e Divulgando srl

Attori: Alejandro Bonn – Marchesetti; Davide Rossi – giovane curioso; Omar Mackloufi – guida turistica, Sara Favero – responsabile museale

Costumi: Sara Favero

Produzione: Divulgando srl