Sisì, Ottone e la cantina musicale: lettura animata e laboratorio musicale da Cucù

9 Febbraio 2019

Domenica 10 febbraio da Cucù, in via dei Capitelli 4, sarà una mattinata all’insegna della musica. A partire dalle ore 11 la ballerina Sisì ccoinvolgerà i bambini in una lettura animata del libro “Sisì, Ottone e la cantina musicale” La flautista ed educatrice Sara Bembi introdurrà l’evento con un mini laboratorio musicale.

L’evento, a ingresso libero, è consigliato ai bambini dai 3 anni in sù.

Sisì, è una ballerina di carillon, che danza sempre sulle note della stessa musica. Un giorno decide di scendere dal suo piedistallo per andare a cercare nuove melodie. Sarà proprio il maestro Ottone a insegnarle che al mondo ci sono tantissime melodie. Questa la trama del libro “Sisì, Ottone e la cantina musicale”, edito da Bora.La, da novembre nelle migliori librerie della regione o online su Botega.La .

Il libro è dedicato soprattutto a quei bambini incuriositi dall’affascinante mondo della musica ed è quindi indicato per essere affiancato alla didattica della musica sia a scuola che nelle scuole di musica.

Dopo aver ascoltato la storia, i bambini presenti potranno colorare i personaggi della storia e provare a suonare alcuni degli strumenti citati nel libro.

Scritto dall’attrice triestina Zita Fusco e illustrato da Fabrizio Di Luca, il libro è tratto tratto dall’omonimo spettacolo per bambini messo in scena dal Teatro Orazio Bobbio di Trieste, nel quale Zita Fusco interpreta la ballerina Sisì e Valentino Pagliei il maestro Ottone.