Science+Fiction: a novembre 2 giorni di workshop dedicati ai professionisti del cinema

Trieste Science+Fiction Festival, la manifestazione dedicata al mondo della fantascienza in programma dal 30 ottobre al 4 novembre nel capoluogo giuliano, annuncia il programma del Fantastic Film Forum, la sezione dedicata ai professionisti del cinema fantastico e di genere.

A partire da quest’anno, l’iniziativa raddoppia il proprio programma e la propria offerta, e alla tradizionale giornata di incontri specialistici ed eventi di networking – potenziata da una nuova sessione di incontri B2B – si affianca un workshop ad alta formazione incentrato su marketing e crowdfunding. Il programma è completato da una visita guidata alle location cinematografiche più suggestive di Trieste, a cura della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Con questa sezione il Trieste Science+Fiction Festival intende intraprendere un percorso di promozione attiva del cinema di settore, creando uno spazio d’incontro e formazione che possa funzionare sia come fucina di progetti che come momento di interscambio di esperienze e contatti, in un’ottica di cooperazione internazionale.

L’edizione 2018 del Fantastic Film Forum sarà incentrata su crowdfunding e marketing, con una particolare attenzione alle opportunità messe a disposizione dai nuovi media digitali.

Programma del Fantastic Film Forum 2018:

Venerdì 2 novembre

Workshop – Crowdfunding e marketing nella produzione audiovisiva

Mediateca La Cappella Underground

Ore 10-13: Lezione frontale teorica con question time finale

Ore 14-16: Esercitazioni pratiche per gruppi

Ore 16-18: Presentazione dei lavori con discussione collegiale

Tutor: Gianluca Diegoli e Daniele Ferrari

Iscrizione a numero chiuso; massimo 15 partecipanti.

Il workshop si svolgerà in lingua italiana.

Sabato 3 novembre 2018

Open day – Incontri e masterclass

Hotel Continentale

Ore 10-13: Sessione mattutina: incontri e masterclass

Ore 13-14.30: Networking lunch

Ore 14.30-16: Sessione pomeridiana: incontri e masterclass

Ore 14.30-16: Incontri B2B

Ore 16-16-30: Coffee break

Ore 16.30-18: Sessione pomeridiana: incontri e masterclass

Ingresso riservato ad accrediti Sci-Fi Pro e Guest. Accesso accrediti stampa dietro richiesta all’indirizzo [email protected]

Gli incontri si svolgeranno in lingua inglese.

Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

La sede principale del Trieste Science+Fiction Festival è il Politeama Rossetti grazie alla collaborazione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il palazzo della Casa del Cinema, sede delle maggiori associazioni di cultura cinematografica triestine, sarà il quartier generale della manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospiterà le sezioni collaterali del festival, mentre altre iniziative e programmi speciali si svolgeranno nella sala d’essai del Cinema Ariston.

Per informazioni: [email protected]

La Cappella Underground

Piazza Duca degli Abruzzi 3 – Trieste

+39 040 3220551

www.sciencefictionfestival.org