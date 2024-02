Domenica 10 marzo alle 20:30 Hangar Teatri ospita i Topi da laboratorio con lo spettacolo “Let it bit”

16 Febbraio 2024

Hangar Teatri ospiterà domenica 10 marzo alle ore 20:30 lo spettacolo “Let it bit” della giovane compagnia Topi da laboratorio, formata da Luca Grisanti, Daniele Tenze, Riccardo Cucini, Rita Nogherotto e Laura Nenzi. Lo spettacolo, della durata di un’ora, unisce teatro e scienza in maniera divertente e accattivante. In scena i “ricerc-attori” Laura Nenzi, Luca Grisanti, Simone Kodermaz, Daniele Tenze e Rita Nogherotto.

La comparsa di un virus informatico, che impedisce l’accesso ai file dei PC infetti, rende la vita difficile a Charlie, programmatrice, e ai suoi improbabili coinquilini, Alice e Bob. Attraverso un approccio scanzonato e divertente, si introducono alcune nozioni fondamentali dell’informatica come algoritmo – tra cui funzione, ciclo while – , informazione digitale – bit, byte -, virus informatico, crittografia. Lo spettacolo affronta anche il ruolo delle donne nell’informatica, presentando alcune figure femminili ritenute fondamentali per lo sviluppo della stessa. La battaglia contro il virus – manifestazione dell’impatto della tecnologia sulle nostre vite – richiede interazioni e forme di collaborazione che coinvolgono tutte e tutti, esattamente come le sfide che hanno mosso il progresso.

Topi da laboratorio è il nome di una compagnia teatrale composta da giovani ricercatori e divulgatori scientifici accomunati dalla passione per la comunicazione della scienza. Dal 2017 ad oggi i Topi hanno creato quattro spettacoli teatrali, partecipato a festival della scienza in Italia e all’estero, collaborato a progetti per le scuole della Regione FVG, ideato e partecipato a cabaret scientifici (sketch di divulgazione scientifica) sia in teatro che in televisione (Rai FVG).

Biglietto intero 12€, ridotto 8€ per soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, over 65, under 18 e studenti universitari under 26. È consigliata la prenotazione a biglietteria@hangarteatri.it o al numero di telefono +39 3883980768. Biglietti acquistabili in prevendita su vivaticket.com.

La Stagione delle Piume è organizzata dal Teatro degli Sterpi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia.