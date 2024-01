Isabella Rossellini con “Darwin’s Smile” al Politeama Rossetti

20 Gennaio 2024

“Vi siete mai chiesti perché il sorriso venga compreso in ogni parte del mondo mentre altri gesti sono specifici solo ad alcuni paesi?” Da questa domanda parte una riflessione che prende forma nel one-woman-show “Darwin’s smile” (Il sorriso di Darwin) di Isabella Rossellini, in scena oggi 20/01 e domani 21/01 al Politeama Rossetti di Trieste.

Lo spettacolo, diretto da Muriel Mayette-Holtz, ha riscosso successo di pubblico e critica in svariati teatri americani ed europei sia per il contenuto inconsueto che per l’interpretazione della Rossellini che attraverso questo spettacolo riunisce i suoi due più grandi interessi, quello per la recitazione e quello per la scienza.

Nel libro “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”, Charles Darwin ha sottolineato la continuità esistente tra gli esseri umani e gli animali che può essere ritrovata anche nel modo di esprimere le emozioni. Così Isabella Rossellini, interpretando con umorismo e semplicità cani, gatti, galline, pavoni e, naturalmente, Charles Darwin, regala al pubblico, oltre che una magnifica lezione sull’evoluzione, anche una grande lezione di teatro.

