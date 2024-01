LIGHTS IN THE DARK AL POLITEAMA ROSSETTI DI TRIESTE

17 Gennaio 2024

Uno spettacolo unico nel suo genere e per la prima volta al Politeama Rossetti! Il 18 e 19 gennaio arriva al teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ”Lights in the Dark” – grazie alla fantasia di E.L. Squad (Elecrto Luminescence Squad) crew. Uno spettacolo di danza hip hop e progetto di punta di Yokoi, uno dei più grandi ballerini e coreografi orientali.

I ballerini ballano nel buio totale con i costumi creati da fili elettroluminescenti che danno illusioni ottiche in acrobazie uniche e figure incredibili! La concezione di questo show deriva dalla cultura popolare giapponese che si unisce alla tecnologia moderna ed ai videogames.

E.L Squad è stata fondata nel 2011 da Yokoi, punto di riferimento globale nella scena hip

hop con il suo gruppo di danza Wrecking Crew Orchestra.

“Lights in the Dark” va in scena alla Sala Assicurazioni Generali il 18 e il 19 gennaio. I

biglietti sono disponibili alla Biglietteria del Politeama Rossetti e nei circuiti consueti del

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: www.ilrossetti.vivaticket.it

Informazioni sul sito

www.ilrossetti.it e 040.3593511.