Alice Cooper al Pordenone Blues & Co. Festival

7 Novembre 2023

Il Pordenone Blues & Co. Festival annuncia la 33° edizione con il live di Alice Cooper, mercoledì 10 luglio 2024 al Parco San Valentino.

Quella di Pordenone è l’unica data italiana del cantante statunitense prevista per il tour europeo di presentazione dell’album “Road”, uscito il 25 agosto 2023 per earMusic, scritto e registrato insieme ai membri della band che lo accompagna in tour: Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel.

Prodotto dal fido collaboratore Bob Ezrin (il cui portfolio comprende -tra i vari- la produzione di “The Wall” dei Pink Floyd, “Berlin” di Lou Reed e “I (Car)” di Peter Gabriel), “Road” è stato accolto positivamente da pubblico e critica, ricevendo un punteggio di 76 su 100 su Metacritic.

L’icona del rock trascorre almeno sei mesi all’anno on the road per portare a fan vecchi e nuovi il suo iconico show, uno psicodramma rock, divertendosi ad esibirsi quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Conosciuto come l’architetto dello shock rock, Alice Cooper – sia con la band che da solista – ha fatto tremare il mondo e minato l’autorità di generazioni di guardiani dello status quo, continuando a sorprendere i fan di ogni angolo del mondo, come un buon film horror. (Da comunicato stampa)

Il festival, nato come rassegna di eventi strettamente “blues”, da qualche anno ha ampliato l’offerta con concerti di grandi leggende del rock come i Deep Purple, i Cult o Jeff Beck con Johnny Depp come special guest (quest’ultimo compagno di squadra di Cooper nel supergruppo Hollywood Vampires).

Biglietti già disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone.

Prato: € 55,00 + diritti di prevendita

PIT: € 70,00 + diritti di prevendita

Apertura Porte: ore 18:00

Inizio Concerto: ore 21:30

Ulteriori info a questo link.

Concerto organizzato da Associazione Pordenone Giovani, Pordenone Blues Festival in collaborazione con Barley Arts, Azalea.it, Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e Virgin Radio Italy.