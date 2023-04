Fahrenheit 451: lezione spettacolo di Lorenzo Acquaviva

20 Aprile 2023

A chiusura della manifestazione APPRODI FUTURI, mercoledì 26 alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini, in via delle Lodole 6, con inizio alle ore 17, l’attore Lorenzo Acquaviva terrà la lezione spettacolo “Fahrenheit 451” con i ragazzi del corso di lettura espressiva organizzato in collaborazione con il Polo Giovani Toti del Comune di Trieste.

Il laboratorio ha preso spunto dal romanzo Fahrenheit 451 scritto da Ray Bradbury e della sua trasposizione cinematografica di François Truffaut, con particolare riguardo alla parte finale dell’opera: quella in cui un gruppo di uomini, fuggiti da una società repressiva dove tutti i libri vanno eliminati e bruciati, vive ai limiti della civiltà e custodisce il patrimonio letterario dell’umanità tramandando i libri a memoria.

La lezione spettacolo intende illustrare i metodi che si possono mettere in atto attraverso la lettura espressiva per evidenziare intenzioni, sottotesti, emozioni e sensazioni che permettono di creare una lettura dinamica e coinvolgente e che facilitano la comprensione di testi, contenuti e significati.

L’articolazione, la pronuncia, accenti, pause e intonazioni, saranno il mezzo per rendere non solo comprensibile ma anche affascinante, una semplice lettura. E non mancheranno le basi e le fondamenta della fonazione.

Lorenzo Acquaviva si è diplomato presso l’ARTTS International in Inghilterra e partecipa con teatri, fondazioni ed enti culturali pubblici e privati ( Teatro dell’Opera di Roma, Metateatro, Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, Assemblea Teatro di Torino, Dramma Italiano di Rijeka (Croazia), Teatro Bellini di Napoli,, ecc.) affrontando autori classici e contemporanei tra i quali Shakespeare, Kafka, Pirandello, Goldoni, Moliere, Tarkovskij.

Prende parte a film per il cinema (‘ Tartarughe sul dorso’, ‘La seconda ombra’, ‘La fine del mare’, ‘Fuori dalle corde’, ‘Sangue Pazzo’, ‘ Easy’ , ‘Il ragazzo invisibile. Fratelli’, ‘Paradise’), film tv (‘Una madre’, ‘Senza confini’ ‘Yara’) e fiction televisive (‘La Squadra’, ‘Un Posto al Sole, ‘Donna Roma’, ‘Nebbie e Delitti ‘, ‘Il Commissario De Luca’, ‘Il commissario Rex’, ‘Crimini ’, ‘Sposami’, ‘Un caso di coscienza ’ ‘Un passo dal cielo ’, ‘La porta rossa’) lavorando tra gli altri con Gabriele Salvatores, Marco Tullio Giordana, Liliana Cavani, Silvano Agosti, Riccardo Donna, Umberto Marino, Luigi Perelli, Antonio Frazzi, Massimo Spano, Carmine Elia, Davide Del Degan.

Lorenzo Acquaviva è direttore artistico del festival Approdi che si tiene a Trieste dal 2017.

APPRODI FUTURI è una manifestazione multidisciplinare di teatro, cinema, musica e sport organizzata dal Festival Approdi e Vitamina T in collaborazione con La Cappella Underground, Trieste Atletica e con il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (attraverso il bando ripartenza cultura e sport RESTART FVG), Comune di Trieste, Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, PAG Progetto Area Giovani, Sistema Bibliotecario Giuliano, SISSA, INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste.