Patti Smith a Trieste per “Words and Music” tour

9 Luglio 2019

Patti Smith ritorna sui palchi italiani in autunno, con il tour di concerti-reading “Words and Music”.

Accompagnata da Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte, la sacerdotessa del rock presenterà un intimo reading intervallato da alcuni dei suoi brani più famosi, come “Dancing Barefoot” e “Because The Night”.

Prima data del tour proprio a Trieste, al Politeama Rossetti, il 26 novembre 2019. Ne seguiranno altre cinque, in città scelte per la loro bellezza e unicità artistica: Varallo, Carpi, Spoleto, Ravenna e Pavia.

La cantautrice statunitense è rimasta affascinata della cultura mitteleuropea del capoluogo giuliano e ha dichiarato di voler ripercorrere gli itinerari di Svevo, Joyce, Rilke, Saba e approfondire la conoscenza dei luoghi più importanti della città.

L’evento è organizzato da Vigna PR in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, Vivaticket.it, Eventim.si, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti.

Per maggiori informazioni: www.vignapr.it