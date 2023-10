Venerdì 20 ottobre la presentazione del libro “Storie da stereotipi” al Piano B

19 Ottobre 2023

Venerdì 20 ottobre alle ore 19 la presentazione del libro “Storie da stereotipi”, edito da White Cocal Press, al Piano B, in via del bosco 17

Il libro “Storie da stereotipi“, edito da White Cocal Press e nato dal progetto “Comunità di Pratica Interculturale – Attivagiovani Giovani talenti in azione”, verrà presentato venerdì 20 ottobre, alle ore 19, al circolo Piano B, in via del bosco 17, a Trieste. Dialogherà con gli autori il giornalista Francesco Codagnone.

Il progetto fa parte di Attivagiovani (programma promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia e le attività sono cofinanziate dal Fondo Sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR) ed è stato guidato dalla Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, con il supporto nella progettualità di Ires -Istituto Ricerche Economiche e Sociali FVG.

Il percorso è stato ideato da Ilaria Margherita, vicepresidente della Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, e ha coinvolto 8 ragazzi dai 21 ai 24 anni, italiani e stranieri di origine pakistana, arrivati alcuni anni fa in Italia come minori non accompagnati e ora integrati nella vita cittadina.

L’obiettivo era la creazione di una “comunità di pratica interculturale” (come da definizione dello studioso Étienne Wenger) al fine di riunire affettivamente, socialmente e cognitivamente diverse culture individuali che convivono in un medesimo territorio, Trieste.

Il libro è una raccolta dei testi scritti dai giovani partecipanti che si sono confrontati su diversi temi, raccontandosi e comprendendosi, andando a riflettere su alcuni stereotipi diffusi nelle diverse culture di appartenenza.

“Storie da stereotipi” è curato da Emily Menguzzato (giornalista e insegnante) che ha condotto gli incontri e i laboratori di scrittura creativa e da Carlotta Zanettini (illustratrice e grafica). Fondamentale la presenza di Ali Mudassar, mediatore interculturale.