Aperte le iscrizioni alla selezione locale FameLab

8 Febbraio 2023

Aperte le iscrizioni per la selezione locale di FameLab a Trieste, il 31 marzo: i concorrenti dovranno raccontare un argomento scientifico in 3 minuti

Raccontare la scienza in 3 minuti: è la sfida di FameLab, il talent show della comunicazione scientifica, che anche quest’anno farà tappa a Trieste. La selezione locale si svolgerà il 31 marzo alle ore 9.00 alla Sala Luttazzi del Magazzino 26. Le iscrizioni sono aperte e si effettuano tramite form online su www.immaginarioscientifico.it, entro domenica 26 marzo.

FameLab è un contest internazionale, ideato nel 2005 in Gran Bretagna. In Italia l’evento è organizzato da Psiquadro Perugia e Cheltenham Festival. Per accedere alla competizione è necessario superare la selezione locale, che a Trieste è organizzata da Immaginario Scientifico, Università di Trieste, Università di Udine, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Comune di Trieste, nell’ambito del Protocollo d’intesa Trieste Città della Conoscenza. Il Protocollo è sostenuto da ZKB-Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia.

Le altre selezioni locali si terranno ad Ancona, Brescia, Camerino, Catania, Cosenza, Genova, Lecce, Palermo, Perugia, Pisa e Torino.

I concorrenti dovranno raccontare un argomento in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti. Niente proiezioni, grafici o video: a loro disposizione solo 3 minuti e una manciata di parole, e il proprio talento comunicativo, per convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca.

La novità dell’edizione 2023 è che saranno ammessi concorrenti provenienti sia da amibiti STEM o medicina, sia da ambiti Umanistici (Sociologia, Giurisprudenza, Linguistica, Scienze Politiche, Antropologia, Archeologia, Filosofia, Geografia, Storia), che nelle loro ricerche adottano metodi, teorie e dati scientifici e ne parleranno nei loro talk.

Sul sito www.immaginarioscientifico.it sono disponibili tutti i dettagli e i requisiti per partecipare.

I primi due classificati della selezione locale riceveranno un premio in denaro, accederanno a una Masterclass in comunicazione scientifica, che si svolgerà a Perugia in giugno, e alla Finale Nazionale in programma a fine settembre in occasione della Notte Europea dei Ricercatori.

Il vincitore di FameLab Italia 2023 avrà accesso alla finalissima FameLab International, in programma in autunno, dove affronterà altri concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Per prepararsi al palco di FameLab

Per aiutare gli aspiranti concorrenti a preparare al meglio le loro presentazioni, il 24 marzo dalle 17.30 alle 21.30 al Polo Giovani Toti, i promotori della selezione di Trieste organizzano un incontro formativo gratuito dedicato alla preparazione dei contenuti e alla teatralità.

Potranno partecipare tutti i ricercatori interessati e in possesso dei requisiti per iscriversi.

Donato Ramani, comunicatore scientifico della SISSA, tratterà di come dare ai contenuti delle presentazioni una struttura narrativa efficace, mentre l’attrice Daniela Gattorno porrà l’accento su diversi aspetti legati al modo di muoversi sul palco e all’uso della voce.

Per iscriversi: info@immaginarioscientifico.it