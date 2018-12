Jethro Tull a Trieste per il “50th Anniversary Tour”

6 dicembre 2018

di Christopher Scherlich

Cinquantesimo anniversario per i Jethro Tull che nel 2019 tornano in Italia per quattro date: Torino, Brescia, Bologna e Trieste. La band simbolo del progressive rock farà tappa al Politeama Rossetti di Trieste domenica 1° aprile 2019.

Nati nel 1968 a Blackpool, Inghilterra, i Jethro Tull si sono esibiti in oltre 3000 concerti in più di 50 paesi, vendendo più di 65 milioni di dischi in tutto il mondo.

I concerti del “50th Anniversary Tour” sono una miscela di brani che attraversano la storia del gruppo, partendo dalle prime produzioni e passando per gli “heavy hitters” tratti da This Was, Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Too Old to Rock And Roll: Too Young To Die, Songs From The Wood, Heavy Horses, Crest Of A Knave e TAAB2.

Ian Anderson, voce e flauto, è accompagnato da David Goodier al basso, John O’Hara alle tastiere, Florian Opahle alla chitarra, Scott Hammond alla batteria e da un ospite virtuale a sorpresa.

Dice Ian Anderson: “Di solito non sono un tipo da compleanno anniversario, ma, per una volta, non sarò neanche un guastafeste! Faccio tesoro dei ricordi dei primi anni del repertorio dei Jethro Tull, associato com’è alle avventure di visitare così tanti paesi per la prima volta entrando in contatto con nuovi fan in tutto il mondo. E questa è una celebrazione di tutti i 33 membri della band che hanno fatto parte dei nostri ranghi: musicisti che hanno portato i loro talenti, abilità e stili per produrre le esibizioni dal vivo e in studio.”

La prevendita per il concerto a Trieste parte oggi, mercoledì 5 dicembre, su Ticketone e nei punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Per maggiori informazioni: www.ilrossetti.it