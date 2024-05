TACT Festival 2024 dal 24 giugno al 30 giugno a Borgo San Sergio

22 Maggio 2024

Il rione di Borgo San Sergio sarà protagonista dell’undicesima edizione del TACT Festival. Da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024 il quartiere accoglierà quasi 30 eventi in 7 giorni. L’ampio palinsesto prevede infatti eventi musicali, spettacoli teatrali, performance di danza, fuoco e circo contemporaneo, e ancora workshop creativi, una mostra d’arte e attività per bambini e famiglie.

Il TACT Festival è un festival internazionale di arti performative che dal 2014 porta a Trieste eventi e spettacoli di diverso carattere. Giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, il Festival fu inizialmente concepito come un’occasione di incontro e di scambio per 10 compagnie teatrali under35 provenienti da tutto il mondo che, per una settimana, si sarebbero riunite a Trieste per condividere workshop, spettacoli e divertimento in un ambiente ricco di stimoli e di supporto. Tanti i luoghi della città coinvolti: dal Teatro Stabile Sloveno che avrebbe accolto le performance della sera, all’ostello Scout Alpe Adria di Campo Sacro che avrebbe fatto da casa ai circa 100 artisti coinvolti. Con l’avvento della pandemia, e le conseguenti difficoltà di spostamento per le compagnie internazionali, il Festival ha dovuto cambiare forma. Così, attraverso un processo di riorganizzazione interna, ha deciso di lasciare la sala teatrale per “scegliere la strada”, intesa sia come luogo fisico che come luogo di esplorazione, scoperta e incontro con l’altro. Il Festival è quindi “uscito” per le vie e per le piazze dei rioni di Trieste, diversificando la tipologia di eventi proposti e includendo, oltre al teatro, le arti performative, la musica e il circo.

Il Festival conta già tre edizioni all’aperto: la prima, nel 2021 svoltasi nel rione di San Giacomo, la seconda nel 2022 nei quartieri di Roiano e Gretta, e nel 2023 la terza, che ha raggiunto Servola e Valmaura. È grazie al caloroso riscontro ricevuto dal pubblico che questo format, itinerante e coinvolgente, continua ad essere la scelta giusta per il TACT Festival.

Quest’anno sarà Borgo San Sergio ad accogliere l’entusiasmo degli artisti, dello staff e del pubblico del TACT. I numerosi eventi si adatteranno agli spazi urbani del rione e animeranno la quotidianità di quartiere per un’intera settimana. A cominciare da Piazza XXV Aprile, gli spettacoli avranno luogo anche alla Biblioteca Comunale Stelio Mattioni e all’ex casa del popolo di via Antonino di Peco.

Il TACT Festival, con la sua capillare presenza nei quartieri della città di Trieste, vuole proporre un modo alternativo di vivere i luoghi quotidiani e allo stesso tempo favorire un maggiore interesse per gli eventi artistici e culturali. Spettacoli e attività saranno rivolte ad un pubblico ampio, dai più piccoli fino agli adulti.

Artisti locali, nazionali ed internazionali si incontreranno a Borgo San Sergio per una settimana di gioia e comunità. Ad aprire il festival lunedì 24 giugno alle ore 20.00 saranno lo spettacolo di teatro-circo “Gushi” di Brunitus e il concerto alle ore 21.00 di Damon Arabsolgar, mentre chiuderà domenica 30 giugno alle 21:00 lo spettacolo di circo contemporaneo “Hesperus – A dead live show” del Circo Madera. Per gli eventi musicali il TACT Festival ospiterà ancheil 29 giugno alle 21:00 le Madela dal Cile, il 27 giugno alle 21:00 il giovane Thalassa Ensemble, il 26 giugno alle 20:00 e alle 22:00 l’Ensemble femminile Il Focolare e il gruppo dei ragazzi dell’indirizzo musicale dell’IC Roli, il 30 giugno alle 20:00 la Showband Vecia Trieste. Numerosi anche gli spettacoli e le performance, tra cui il 27 giugno alle 20:00 “Storie da bar” del Teatro delle Temperie, il 28 giugno alle 21:00 “Paesaggi interrotti” dell’associazione culturale sarda Carovana SMI, il 30 giugno alle 19:00 “Koi No Yokan” della Compagnia Simona Bucci e il 25 giugno alle 21:00 lo spettacolo di fuoco di Čupakabra intitolato “Sodrga (La folla)”. Non mancheranno poi le attività dedicate a bambini e famiglie: le marionette de “I Piccoli di Podrecca on the road” saranno in scena il 28 e il 29 giugno alle 18:30, e il 30 giugno Piero Guglielmino e LibRibelli saranno presenti con delle letture dedicate ai più piccoli. Interessante l’esperimento de Gli Omini, che nei giorni precedenti al festival esploreranno il rione di Borgo San Sergio, conoscendo i suoi luoghi e i suoi abitanti per poi crearne uno spettacolo, in scena martedì 25 giugno alle 20:00. Molti saranno anche i laboratori proposti, dai più brevi come quello con Brunitus il 25 giugno alle 17:00 e l’urban gardening di UGorà il 27 giugno alle 18:00, a quelli più estesi di Guglielmo Manenti dal 24 al 29 giugno – dove si creeranno delle installazioni mobili urbane ispirate al rione -, “Build up – Atelier di quartiere” a cura de La Collina Cooperativa Sociale dal 10 al 12 giugno – rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori per realizzare il logotipo del quartiere -, e il 24 e 25 giugno la costruzione di una rampa di lego a cura del Centro AISM che renderà i luoghi del festival ancora più inclusivi.

Il TACT Festival è organizzato dal CUT di Trieste, grazie al sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

Il TACT Festival è inserito all’interno della rassegna “Trieste Estate fuoricentro” del Comune di Trieste, realizzata a cura del Teatro degli Sterpi con il supporto tecnico di Hangar Teatri.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo visita il sito tactfestival.org.