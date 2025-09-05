5 Settembre 2025

FRATELLI

Quanta sofferenza dovete infliggere

per veder crollare un altro uomo?

Perché non sapete vederlo per quel che è?

Forse, a voi risulta avversario o nemico.

Questa rabbia e odio vi rendono ciechi.

Basterebbe aprire il cuore

come si aprono gli occhi davanti ad arcobaleno

e forse, forse ci sarebbe meno violenza in voi.

Certo, la strada delle armi è più semplice,

scorre veloce e la soluzione è efficace,

ma fermarsi, pensare, provare empatia

ci separa dal selvaggio mondo animale.

Ascoltate la voce di chi credete nemico,

esprimete la vostra, senza timori.

Un sano dialogo è il modo più intelligente

per risolvere qualsiasi genere di conflitto.

Perciò, gettate via pistole e coltelli

perché nel mondo siamo tutti fratelli.

