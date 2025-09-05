5 Settembre 2025

Fratelli

el sunto Nono appuntamento con la rubrica dedicata alle poesie di Davide Stocovaz, già autore di diversi racconti pubblicati ambientati a Trieste
B-Kultur, Trieste

FRATELLI

Quanta sofferenza dovete infliggere
per veder crollare un altro uomo?
Perché non sapete vederlo per quel che è?
Forse, a voi risulta avversario o nemico.
Questa rabbia e odio vi rendono ciechi.
Basterebbe aprire il cuore
come si aprono gli occhi davanti ad arcobaleno
e forse, forse ci sarebbe meno violenza in voi.
Certo, la strada delle armi è più semplice,
scorre veloce e la soluzione è efficace,
ma fermarsi, pensare, provare empatia
ci separa dal selvaggio mondo animale.
Ascoltate la voce di chi credete nemico,
esprimete la vostra, senza timori.
Un sano dialogo è il modo più intelligente
per risolvere qualsiasi genere di conflitto.
Perciò, gettate via pistole e coltelli
perché nel mondo siamo tutti fratelli.

Qua trovi i libri dell’autore Davide Stocovaz.

