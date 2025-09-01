Migliaia a Monrupino per le Nozze carsiche: festa di cultura e tradizione

1 Settembre 2025

Tremila persone, costumi tradizionali, cori, musiche e un “sì” che vale più di una promessa d’amore: anche quest’anno a Monrupino, sulla rocca, le nozze carsiche hanno richiamato una folla da record.

Protagonisti della cerimonia di domenica Tina Forčič e Thomas Velikonja, accompagnati da un corteo di 1.200 figuranti in costume, seguiti da altre duemila persone che hanno atteso gli sposi lungo le strade del paese. Uno spettacolo che mescola rito nuziale e rievocazione popolare, diventato il principale appuntamento culturale della comunità slovena del Carso.

Tradizione e politica a braccetto

Tra il pubblico non solo curiosi e turisti arrivati da Trieste, dal Veneto e da oltre confine, ma anche il presidente della Repubblica di Slovenia Nataša Pirc Musar. Dopo l’ultima edizione del 2022 con Borut Pahor, anche lei ha voluto sottolineare l’alto valore simbolico delle nozze carsiche: un rito che unisce due persone, ma soprattutto due popoli.

«Sono molto felice che si mantengano queste tradizioni e che dopo tre anni si sia tornati a celebrarle», ha detto la presidente, annunciando che la prossima settimana a Capodistria incontrerà Sergio Mattarella per inaugurare una nuova scuola e un liceo sloveno-italiano.

Identità, convivenza e futuro

A Monrupino c’erano anche la ministra slovena alla Cultura Asta Vrecko, l’ambasciatore Matjaž Longar, il console Gregor Šuc, la senatrice Tatjana Rojc e l’assessore regionale Pierpaolo Roberti. Proprio quest’ultimo ha definito la festa «un ponte di amicizia e un’occasione per ribadire il valore della multiculturalità».

La senatrice Rojc, che ha fatto da interprete per la presidente, ha invece ricordato come le nozze carsiche siano «un’occasione per riconoscersi in usanze, cibi, vini, lingue e tradizioni che raccontano secoli di storia e di convivenza».

