Una serata con Davide Destradi e i suoi libri al Pickleball a Opicina

29 Agosto 2025

Il Pickleball è uno sport in forte crescita, a metà strada tra tennis, padel e badminton: veloce, divertente e adatto a tutte le età. Da poco arrivato anche a Trieste con il nuovo campo di Opicina, vuole diventare un punto di riferimento non solo per chi ama lo sport, ma anche per la socialità e la cultura. Non a caso, la presentazione dei libri di Destradi inaugura una serie di eventi pensati per far conoscere questo nuovo spazio al pubblico.

“Lo spazio è stato allestito dall’associazione Pickleball Friuli Venezia Giulia, che da quasi tre anni gestisce e riqualifica uno spazio molto grande dell’oratorio di Opicina per renderlo fruibile ai giovani e meno giovani,” racconta il responsabile Lorenzo Lanza. “L’obiettivo dell’associazione è quello di portare lo sport del Pickleball fuori dai club e in mezzo alla gente. Uno sport semplice e dinamico ma che può diventare molto popolare… e senza barriere!”

Dopo il successo di La smonta la prossima? e Quando la parti?, Destradi quest’anno è uscito con un’opera fuori dagli schemi: R.I.P. – Ridi in Pace, edito da White Cocal Press, una raccolta di aneddoti tragicomici vissuti e raccontati dal becchino più teatrale che possiate immaginare, Stefano Fiore.

In queste pagine, il confine tra dramma e commedia si fa sottilissimo. Basta una giornata di pioggia e una corsa sotto l’acquazzone per portare la bara in chiesa, e Trieste si ritrova ad assistere a una scena da film comico: la bara che sfreccia davanti a una gelateria, mentre i clienti increduli sospirano di aver visto “una bara veloce”. Oppure il cellulare che squilla in piena benedizione, lasciando tutti col dubbio che la morte non fermi proprio tutto, nemmeno le telefonate.

Fraintendimenti, gaffe e sorrisi che Destradi raccoglie con la sua consueta ironia, trasformando la solennità della fine in una risata liberatoria. Perché, come si dice a Trieste, “Ogni ridada ghe cava un ciodo ala bara!”.

La serata dedicata ai libri di Davide Destradi si terrà martedì 2 settembre alle 18.30 presso il nuovo campo di Pickleball in via Carsia 9 a Opicina. Dialogherà con gli autori l’editore Diego Manna. Ingresso libero.

OFFERTA COMBO: chi lo acquista online su nostro sito, riceverà in omaggio anche Meio un omo ogi e uno doman.