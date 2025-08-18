I luoghi da non perdere del Nord Est in cinque giorni

18 Agosto 2025

Cinque giorni, oltre mille chilometri e un percorso che attraversa alcune tra le città e i borghi più rappresentativi del Nord-Est italiano. Da Treviso a Trieste, passando per Vicenza, Udine, Cividale e Grado, questo itinerario in auto è pensato per chi vuole scoprire il territorio con ritmi lenti ma senza rinunciare alla varietà. Ogni tappa offre un mix di storia, paesaggi, architettura e tradizioni enogastronomiche. Un viaggio completo che unisce centri urbani eleganti, testimonianze romane e atmosfere mitteleuropee. L’occasione ideale per esplorare una parte d’Italia ancora poco battuta dal turismo di massa.

Prima di partire, occhio alla sicurezza

Ogni viaggio su strada comincia molto prima della partenza. L’efficienza dell’auto, la tenuta di strada, la risposta in frenata e la sicurezza complessiva dipendono da controlli essenziali che spesso vengono trascurati. Tra questi, la condizione degli pneumatici rappresenta un fattore importante, in particolare per itinerari lunghi e articolati come quello nel Nord-Est italiano, dove si alternano tratti urbani, salite appenniniche e curve costiere.

Oltre agli pneumatici, è fondamentale controllare freni, livelli di olio e liquido refrigerante, funzionamento delle luci, tergicristalli e pressione della batteria. Una verifica preventiva del sistema di climatizzazione e del kit di emergenza può evitare imprevisti lungo il percorso, soprattutto su tratti extraurbani o in condizioni meteo variabili.

Giorno 1: Treviso

Treviso è il punto di partenza ideale per un itinerario su quattro ruote nel Nord-Est italiano. La città, elegante e raccolta, si lascia scoprire tra vicoli porticati, canali e scorci d’acqua che ne raccontano l’anima antica. Nota come “urbs picta” per gli affreschi che decorano molte facciate, offre un centro storico curato e vivace, con mercati, osterie e boutique indipendenti. Tra una passeggiata sul Calmaggiore e un bicchiere di Merlot nei locali del centro, si percepisce l’equilibrio tra bellezza e qualità della vita. Da qui si apre la strada verso le Prealpi venete, con Bassano del Grappa come prossima tappa.

Giorno 2: Bassano e Udine

Tra le tappe più emblematiche dell’Altopiano veneto, spicca Bassano, con il suo centro ordinato e le distillerie storiche che raccontano un legame profondo con il territorio. Il celebre ponte in legno, ricostruito più volte, segna il paesaggio urbano e la memoria collettiva. L’itinerario prosegue verso Udine, città friulana dal carattere distinto, dove l’influenza mitteleuropea si riflette nei dettagli architettonici e nella vivacità delle piazze. Piazza Libertà e Piazza Matteotti diventano veri e propri salotti a cielo aperto, mentre le osterie propongono una cucina sincera e legata al territorio

Giorno 3: Cividale

A pochi chilometri da Udine, Cividale del Friuli offre un’immersione diretta nella storia longobarda. Il centro compatto si sviluppa attorno al Ponte del Diavolo, affacciato sul Natisone, mentre il Tempietto Longobardo testimonia un passato artistico e religioso di rilievo. L’atmosfera è quella di un borgo vivo, dove la memoria convive con l’operosità quotidiana. Palazzi nobiliari, cortili nascosti e botteghe artigiane contribuiscono a creare un tessuto urbano coeso e suggestivo. Il percorso verso Cividale rappresenta una deviazione strategica per comprendere l’anima più profonda del Friuli, fatta di stratificazioni culturali, orgoglio locale e una sorprendente eleganza discreta.

Giorno 4: Aquileia e Grado

Aquileia rappresenta una delle capitali archeologiche d’Italia. La sua basilica, con il pavimento musivo paleocristiano più esteso d’Europa, è un viaggio visivo tra simbolismi e racconti antichi. Mosaici, cripta, campanile: ogni elemento rivela strati di storia e cultura. Poco distante, Grado segna il passaggio dalla spiritualità alla costa. Tra calli, campielli e il lungomare, l’ex isola dei pescatori ha assunto l’identità di località balneare, mantenendo però un profilo sobrio. Il contrasto tra l’entroterra sacro e la modernità del mare crea un equilibrio interessante, ideale per una sosta intermedia prima di entrare nel cuore urbano del Friuli-Venezia Giulia.

Giorno 5: Trieste

La grande piazza affacciata sul mare, i palazzi in stile asburgico, il Canal Grande e i caffè storici raccontano una città dall’identità complessa, sospesa tra Mediterraneo e Mitteleuropa. Ogni angolo di Trieste rivela tracce di un passato imperiale che convive con la vitalità di un centro portuale ancora attivo. Il Castello di Miramare, con il suo affaccio spettacolare sul golfo, aggiunge un tocco romantico al percorso. Trieste non sorprende con effetti speciali, ma conquista con stratificazioni culturali, rigore architettonico e una qualità della vita che si percepisce già dopo poche ore.