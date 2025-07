Marky Ramone domenica 20 luglio al Castello di San Giusto

19 Luglio 2025

Sarà Marky Ramone il protagonista dell’“I Love Rock’n’Roll Party”, in programma domani, domenica 20 luglio al Castello di San Giusto, all’interno del cartellone di Trieste Estate 2025. Una serata interamente dedicata alla cultura punk rock, che si presenta come un vero e proprio mini festival all’interno della suggestiva cornice del castello.

Il programma della giornata prevede un’alternanza di momenti musicali e installazioni tematiche, tra dj set punk-rock, visual e allestimenti a tema, per un’immersione totale nell’universo del rock’n’roll.

Si comincia alle 17:00 con il Warm-Up al Barakin San Giusto, accompagnato dal dj set di Jack Rabbit Slim. Alle 19:15, nel Bastione Rotondo, saliranno sul palco gli Sneaky Toy con un set acustico riservato ai primi 200 spettatori muniti di biglietto.

Dalle 20:30, tutte le attività si spostano nel piazzale del Castello, dove prenderà il via il Rock’n’Roll DJ Set Party a cura del team di I Love Rock’n’Roll Party.

Il clou della serata è atteso per le 21:45 con il concerto di Marky Ramone & Blitzkrieg.

In chiusura, alle 23:00, sempre nel piazzale, si balla ancora con l’ultimo dj set firmato I Love Rock’n’Roll Party.

Marky Ramone (all’anagrafe Marc Steven Bell) è entrato nei Ramones nel 1978, esordendo nello stesso anno con l’album Road to Ruin, contenente la superhit “I Wanna Be Sedated”. Ha registrato con la band dieci album in studio, tra cui il celebre End of the Century (1980), prodotto da Phil Spector.

Nel corso della carriera ha ricevuto un Grammy Award alla carriera ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.

Oggi continua a portare il punk sui palchi di tutto il mondo con la sua band Marky Ramone’s Blitzkrieg e altri progetti tributo.

Tutte le informazioni su biglietti e dettagli dell’evento sono disponibili al link:

good-vibrations.it/event/i-love-rocknroll-party-marky-ramones-blitzkrieg-trieste

L’evento di domenica fa parte di una rassegna estiva al Castello di San Giusto che inizia oggi, sabato 19 luglio, con il concerto del violoncellista Luka Šulić (2Cellos). Dopo la “I Love Rock’n’Roll Party” il calendario prosegue giovedì 24 luglio la Trash Night con special guest Corona; venerdì 25 luglio lo spettacolo BIG ONE – The European Pink Floyd Show; sabato 26 luglio il concerto di Vinicio Capossela; mercoledì 30 e giovedì 31 luglio le due serate di Canto Libero; venerdì 1 agosto i Rockets; e infine giovedì 7 agosto la performance di Fantastic Negrito.

La rassegna è organizzata da Vigna PR e Good Vibrations Entertainment. L’evento è organizzato da Vigna PR, Good Vibrations Entertainment e FVG Music Live, nell’ambito del festival Hot in the City, con il sostegno del Comune di Trieste, Friuli Venezia Giulia Turismo e Trieste Convention and Visitors Bureau.