La seconda giovinezza di Robbie Williams allo Stadio Rocco

18 Luglio 2025

Ieri, giovedì 17 luglio 2025, Robbie Williams si è esibito allo Stadio Nereo Rocco di Trieste per l’unica data italiana del suo tour europeo, offrendo uno show spettacolare e ben strutturato, tra grandi classici e cover.

Un ritorno in grande stile dopo qualche anno in chiaroscuro, segnati da una fase di calo creativo. A fare da spartiacque è stato il film autobiografico Better Man, accolto tiepidamente dal pubblico ma vissuto da Williams come un momento catartico. Sul palco lo cita più volte, chiedendo al pubblico con un sorriso: “L’avete visto?”. Ora, però, con Britpop – un album più diretto e ricco di chitarre rispetto ai suoi lavori recenti (in uscita il 10 ottobre) – Robbie torna a prendersi la scena. “È il disco che avrei voluto scrivere subito dopo aver lasciato i Take That nel 1995”, ha dichiarato. E lo show di Trieste ne è la conferma concreta.

L’ingresso in scena è affidato all’energica Rocket, primo singolo estratto dal nuovo album Britpop, che nella versione da studio vede la partecipazione di Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath. Subito dopo, Williams irrompe con Let Me Entertain You sospeso su un elemento mobile sopra il pubblico, tra luci stroboscopiche ed esplosioni pirotecniche, in un’esibizione che ribadisce la sua natura di performer carismatico, istrionico e autoironico. La scaletta si concentra sui singoli pubblicati tra il 1997 e il 2002, gli anni d’oro della sua carriera solista, con hit come Millennium, Rock DJ, Supreme, e She’s the One dedicata ad una fan nel pubblico. Il repertorio più recente trova spazio solo in qualche sporadico singolo, come Love My Life, mentre un album valido come Intensive Care viene pressoché ignorato, limitandosi a un fugace richiamo a Tripping.

Non mancano le sorprese: Williams si diverte a trasformare lo Stadio Rocco in un enorme Jukebox con una sequenza di cover trasversali – da Seven Nation Army a Livin’ on a Prayer, passando per Song 2 e Sweet Child O’ Mine – che trasformano il concerto in una sorta di karaoke collettivo. Con la sua irresistibile spacconaggine, Robbie si concede il lusso di non attenersi solo ai suoi pezzi iconici, dimostrando di essere un performer puro, capace di far festa e coinvolgere il pubblico. Una scelta spiazzante ma perfettamente in linea con lo spirito del tour.

La produzione è incredibile: scenografia dinamica, band solida, continui cambi d’abito, coriste, ballerine e un palco secondario al centro dello stadio che Williams introduce con la solita vena sarcastica:

«Ho visto che i Coldplay hanno un C-stage, così ho chiamato il mio manager e gli ho detto: “Voglio averlo anche io”. Poi ho scoperto che quei braccialetti luminosi che usano vi avrebbero fatto spendere 10 euro in più a testa… e ho detto: fanculo, usiamo le torce degli smartphone.»

C’è anche spazio per la parentesi più intima e raffinata, con il Williams-crooner che si concede due classici immortali: New York, New York e My Way, a ricordare le sue escursioni swing.

A chiudere la serata, Feel e Angels, le due hit più iconiche di Robbie Williams, cantate all’unisono dall’intero stadio.

Circa 28.000 spettatori, provenienti da tutta Italia e dall’Europa centrale, hanno partecipato con entusiasmo a un evento impeccabilmente organizzato da FVG Music Live, con il supporto dell’agenzia VignaPR, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. Un successo che conferma lo Stadio Rocco come location ideale per i grandi concerti: la sua dimensione contenuta, rispetto ai principali stadi italiani, consente infatti un rapporto più diretto e coinvolgente tra pubblico e artista.

In definitiva, il tour 2025 ha sancito una sorta di seconda giovinezza per Robbie Williams: un artista che dopo quasi 30 anni di carriera solista non ha paura di (ri)mettersi in gioco, con un live che rilancia la sua identità in una forma più diretta, chiassosa, potente e vitale.

Foto di Simone di Luca.