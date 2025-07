Robbie Williams domani a Trieste: tutte le info

16 Luglio 2025

Sono attesi oltre 28.000 spettatori per l’unica tappa italiana del Britpop Tour di Robbie Williams, in programma giovedì 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

Il tour accompagna l’uscita del nuovo album Britpop, prevista per l’autunno 2025, e segna il ritorno dell’artista britannico su scala internazionale. Iniziato lo scorso 31 maggio a Edimburgo, il tour toccherà 38 città tra Regno Unito ed Europa, per concludersi il 7 ottobre a Istanbul.

Si tratta della prima tournée di Williams, dal 2018, concepita per grandi spazi all’aperto, con una produzione pensata appositamente per stadi e arene open air.

L’evento di Trieste, sold out da mesi, si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’anno in città, attirando pubblico da tutta Italia e anche dall’estero.

L’opening act è affidato ai Lottery Winners, band britannica originaria di Leigh, vicino Manchester. Attivi da oltre dieci anni, hanno trovato il loro stile mischiando indie rock, britpop e pop punk, con testi ironici, melodie orecchiabili e un’energia live molto coinvolgente. Sono spesso descritti come una via di mezzo tra The Smiths, The Killers e i Blur, con una vena comica molto marcata.

La biglietteria aprirà alle 16:30, contemporaneamente all’apertura delle porte. Lo show avrà inizio alle ore 21:00.

Per garantire una gestione efficiente e sicura dei flussi di pubblico, il Comune, in collaborazione con Trieste Trasporti, ha predisposto un articolato piano viabilistico e di trasporti. Sono stati individuati tre parcheggi di interscambio — il Saba Silos in piazza Libertà, il Montedoro Shopping Center a Muggia e il parcheggio Eurospar in via dell’Istria — da cui partiranno navette dedicate, operative dalle 15 fino a tarda notte, che collegheranno direttamente lo stadio, assicurando il trasporto sia in andata che in ritorno.

Le navette percorreranno due principali itinerari: uno che tocca piazza Libertà, piazza Goldoni, via dell’Istria e via Flavia, e un secondo collegamento diretto tra via Valmaura e il Montedoro Shopping Center senza fermate intermedie. L’accesso è consentito esclusivamente ai possessori di un regolare titolo di viaggio del trasporto pubblico locale.

Per chi arriva in città prima delle 15 può contare sulle linee 20 e 21 da largo Città di Santos (stazione Fs), la linea 10 da via dell’Istria (Eurospar) e la linea 20 dal Montedoro Shopping Center. Ulteriori info a questo link: tplfvg.it

Inoltre Trenitalia ha predisposto due treni straordinari per la notte tra il 17 e il 18 luglio: il 23204 Trieste Centrale (00:15) – Portogruaro (01:23) con fermate a Monfalcone, Trieste Airport, Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Portogruaro, e il 23200 Trieste Centrale (00:46) – Sacile (02:42) con fermate a Monfalcone, Trieste Airport, Cervignano, Palmanova, Udine, Codroipo, Casarsa, Pordenone, Sacile.

Il concerto è organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Trieste, FVG Music Live e VignaPR, l’unico concerto italiano di Robbie Williams è uno dei grandi eventi di GO!2025&FRIENDS, la rassegna promossa da PromoTurismoFVG che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura (Nova Gorica – Gorizia) in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Tutte le info su www.vignapr.it