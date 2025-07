Vasco Rossi a Udine nel 2026: al via la prevendita generale

11 Luglio 2025

Scatta alle 13:00 di oggi, venerdì 11 luglio, la prevendita generale per le due date udinesi del tour 2026 di Vasco Rossi. Il Blasco sarà al Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) il 28 e 29 giugno 2026, per un doppio appuntamento che riporta i grandi eventi musicali nello stadio cittadino dopo oltre dieci anni.

Il concerto è parte di un tour che toccherà dieci città italiane, tutte assenti dal calendario 2025. Udine sarà l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia.

L’organizzazione è a cura di Live Nation Italia, in collaborazione con FVG Music Live, VignaPR, PromoTurismoFVG, il Comune di Udine e l’Udinese Calcio.



I biglietti saranno disponibili su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. Ogni acquirente potrà acquistare un massimo di quattro biglietti nominali.

Prezzi:

Prato GOLD: 103,62 €

Prato: 91,43 €

Tribuna numerata – Capofila (I settore): 128,00 €

Tribuna numerata (I settore): 115,81 €

II settore numerato – Capofila: 103,62 €

II settore numerato: 91,43 €

Curva Nord (non numerata): 73,14 €

VIP GOLD – Prato GOLD: 188,42 €

VIP LOUNGE – Tribuna numerata: 380,81 €

Biglietti per disabili (+ accompagnatore gratuito): 73,14 €