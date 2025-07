STONERKRAS FEST 2025: lo stoner torna a Prosecco con i Truckfighters

9 Luglio 2025

Il festival si terrà il 12 e 13 luglio nello spazio "B’lanc" di Prosecco. In programma anche Mr.Bison, Zolle, Them Moose Rush, Black Pope e Veuve.

Dopo nove anni di assenza, tornano in Italia i Truckfighters, una delle formazioni più rappresentative della scena stoner rock internazionale. Il trio svedese sarà protagonista della quarta edizione dello StonerKras Fest, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio 2025 a Prosecco (Trieste), nello spazio “B’lanc”, situato dietro lo storico teatrino del borgo carsico.

La band, nota per brani come Desert Cruiser e per l’inconfondibile sound tra fuzz, groove e psichedelia desertica, sarà protagonista di uno show esclusivo per Italia, Slovenia e Croazia, unica occasione dell’anno per vederli dal vivo nei tre Paesi.

Il programma di sabato 12 luglio prenderà il via alle ore 17, con apertura cancelli alle 16.45. Sul palco si alterneranno alcune tra le formazioni più interessanti della scena heavy psych e stoner europea: oltre ai Truckfighters, sono attesi i toscani Mr.Bison (già presenti all’Heavy Psych Sounds Fest 2024), gli emiliani Zolle, i croati Them Moose Rush, i triestini Black Pope – che torneranno in scena per un concerto d’addio – e i pordenonesi Veuve, vincitori del contest Under35 Go To StonerKras.

La manifestazione offrirà anche aree ristoro, mercatini artigianali, esposizioni di strumenti musicali, aree relax con shiatsu, cartomanti e possibilità di campeggio libero.

Una navetta gratuita collegherà Trieste al festival: partenza da Piazza Oberdan (fronte sede Regione) alle ore 16.30 e ritorno a mezzanotte.

Il giorno successivo, domenica 13 luglio, il festival continuerà con un evento a ingresso libero dalle 12 alle 18: Under the Tree – Stoner Sessions. Protagonisti della giornata saranno i Green Fudge, duo triestino di rock psichedelico, il progetto Lucyd e l’arpista torinese Cecilia. Sarà attiva un’area ristoro e verrà mantenuta l’atmosfera conviviale e informale tipica del festival.

A chiudere il weekend, un DJ set serale con Alternative Nite e Satisfaction.

Lo StonerKras Fest, organizzato da Arci Trieste e Rocket Panda Management, è parte del più ampio progetto culturale Rocket Panda Summer Days, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che comprende anche un ex-tempore di pittura a Sgonico e il festival punk Punk Attacks.

I biglietti per la giornata di sabato sono disponibili sul sito ufficiale stonerkras.it.

Per ulteriori informazioni:

info@rocketpandamanagement.com

+39 339 840 4940