Il Cirque du Soleil con “Alegría – in a new light”: le ultime repliche da non perdere a Trieste

9 Luglio 2025

Si chiude il tour italiano di Alegría – In A New Light. Le ultime possibilità di vederlo a Trieste, fino al 13 luglio.

Il Cirque du Soleil con Alegría – In A New Light è uno spettacolo da record: amatissimo dal pubblico, dopo il successo a Roma e Milano, a Trieste ha segnato un record di affluenza che già ora lo pone quale l’evento live più visto in Friuli Venezia Giulia.

La chiusura del tour italiano avverrà il 13 luglio, sotto il Grand Chapiteau innalzato dunque ancora per questa settimana nel cuore della città. Il tour europeo proseguirà in Belgio, dal 25 luglio, poi a Parigi, a Monaco di Baviera, a Valencia…

Non mancano le repliche ancora in programma a Trieste e – sebbene già affollate – è ancora possibile acquistare biglietti per godere di questo magico spettacolo, Alegría – In A New Light, una splendida esperienza emozionale e teatrale!

Ricordiamo le prossime date in calendario: mercoledì 9 luglio alle 21, giovedì 10 luglio alle ore 21, venerdì 11 luglio – doppia replica – alle ore 17.30 e alle ore 21.30, doppia replica anche sabato 12 luglio alle ore 18 e alle ore 21.30, e il gran finale domenica 13 luglio con due recite pomeridiane programmate alle ore 14 e alle 17.30.

Alegría – In A New Light è la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato in tutto il mondo: nuova regia, nuovi arrangiamenti musicali, numeri acrobatici inediti, coreografie mozzafiato, costumi e trucco rinnovati e scenografie di grande impatto, trasporteranno il pubblico di tutte le età e di tutte le provenienze, in un universo mistico e visivo pieno di poesia, grazie a un cast internazionale di 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti.

Alegría – In A New Light è un trionfo visivo e musicale, uno spettacolo che fonde acrobazie mozzafiato, costumi sontuosi e una narrazione evocativa. Una vera e propria celebrazione della vita, della trasformazione e della speranza, che lascia il pubblico senza fiato.

Il progetto di portare a Trieste lo spettacolo icona della compagnia più famosa e acclamata al mondo è frutto della sinergia tra il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Alveare Produzioni, partner nazionale di Cirque du Soleil per gli spettacoli in chapiteau – nell’ambito di TAM on Tour – della collaborazione con Coop Alleanza 3.0, della visione strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG, del supporto tecnico del Comune di Trieste, della collaborazione di RFI.

(Da comunicato stampa)