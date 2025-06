Sexto ‘Nplugged 2025: vent’anni di musica, arte e sperimentazione

30 Giugno 2025

Sexto ‘Nplugged celebra 20 anni con Molchat Doma, Black Country, New Road, Anna von Hausswolff e Baustelle in quattro serate di musica e arte.

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione di Sexto ‘Nplugged, che avrà luogo dal 3 al 6 luglio 2025 nella storica cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone.

La programmazione 2025 prevede una selezione di artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui i Molchat Doma, formazione bielorussa di culto nel panorama post-punk contemporaneo, che apriranno il festival il 3 luglio.

Attivi dal 2017 a Minsk, i Molchat Doma hanno saputo rinnovare l’estetica sonora del post-punk anni Ottanta con una cifra malinconica e gelida, permeata da influenze sovietiche e new wave. Il loro quarto album, “Belaya Polosa” (2024), è un esempio di raffinata sintesi tra atmosfere oscure e ritmiche coinvolgenti, che li ha consacrati tra i protagonisti di una nuova ondata dark synth.

Il 4 luglio sarà la volta dei britannici Black Country, New Road, gruppo ormai leggendario per la qualità delle loro esibizioni dal vivo, nelle quali confluiscono elementi di post-rock, folk sperimentale, jazz e musica da camera. Formatisi a Cambridge nel 2018, hanno rapidamente conquistato il consenso della critica e del pubblico grazie a una proposta musicale eclettica e imprevedibile. I loro concerti si distinguono per una potenza emotiva e un’intimità che trascendono la mera esecuzione musicale, coinvolgendo lo spettatore in una narrazione sonora profonda.

A loro si affianca l’opening act A Flower Tide, giovane formazione italiana dall’alt-pop immersivo e venature trip-hop, che si appresta a presentare il proprio primo EP.

Il 5 luglio l’attenzione sarà puntata su Anna von Hausswolff, artista svedese acclamata a livello internazionale per la sua intensità espressiva e la potenza scenica. Conosciuta per l’uso magistrale dell’organo e per la fusione di atmosfere gotiche con suggestioni dark ambient, Anna von Hausswolff trasforma ogni suo concerto in un’esperienza rituale, carica di una forza ipnotica e spirituale.

La sua unica data italiana sarà accompagnata dall’apertura di The Hunting Dogs, duo italo-croato che fonde elettronica organica con suoni acustici in un electro shocked pop sperimentale, capace di fondere composizione e improvvisazione.

La chiusura del festival, il 6 luglio, sarà affidata ai Baustelle, una delle band più emblematiche e influenti della scena alternativa italiana. Attivi da oltre venticinque anni, i Baustelle hanno contribuito a definire il pop d’autore nazionale con un’estetica raffinata e testi di grande profondità. Per l’occasione presenteranno in esclusiva nel Triveneto il loro ultimo album “El Galactico”, accompagnati dall’opening act Maquillage, formazione belga emergente che unisce inquietudini post-punk a riverberi shoegaze e dream pop, rivelandosi tra le realtà più interessanti della scena europea contemporanea.

A completamento della proposta musicale, l’area Sexto Lounge offrirà un fitto programma di dj set rigorosamente affidati a artiste donne, accompagnati da una selezione gastronomica e momenti dedicati all’arte e alla cultura, frutto della collaborazione con realtà quali Cittadellarte e il movimento Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, candidato al Premio Nobel per la Pace 2025.

Il festival, dunque, si configura non soltanto come una rassegna musicale di alto profilo, ma come un vero e proprio hub culturale che integra musica, arti visive, performance collettive e iniziative volte a promuovere inclusione, riflessione e impegno sociale.

Tra i progetti in programma, si segnalano l’installazione “LOVE DIFFERENCE: The Necessary Friend”, tavolo da calcio balilla inclusivo, e diverse esposizioni di opere d’arte che dialogano con il pubblico in una prospettiva partecipativa.

Realizzato con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Comune di Sesto al Reghena e Gruppo Gabrielli, Sexto ‘Nplugged conferma la sua vocazione a essere evento di riferimento nel calendario culturale italiano, contribuendo alla valorizzazione di un territorio ricco di tradizione e innovazione.

Per informazioni dettagliate su programma, biglietti e ospiti: www.sextonplugged.it.