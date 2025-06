Thirty Seconds to Mars a Gorizia il 3 luglio

29 Giugno 2025

Thirty Seconds to Mars si esibiranno giovedì 3 luglio 2025 nella loro unica data del Nord Est a Gorizia.

La Casa Rossa Arena ospiterà il gruppo statunitense nato nel 1998, che è diventato un riferimento per il rock alternativo mondiale. La band capitanata da Jared e Shannon Leto eseguirà i suoi famosi pezzi con atmosfere epiche e testi riflessivi.

La tappa di Gorizia del ”Seasons Tour” europeo rientra nel contesto della rassegna GO! 2025 promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della nomina di Gorizia – Nova Gorica a Capitale europea della cultura.

I Thirty seconds to Mars si presentano con il maxi tour che supporta il loro sesto album, It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day, accompagnato da un successo planetario che si è visto anche nei palazzetti italiani, con sold‑out a Bologna e Torino.

3 luglio 2025, inizio ore 21:00 (porte ore 20:00), Casa Rossa Arena, Gorizia

Biglietti

Vendita su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.it e circuito Eventim.si ticketmaster.it.

Il concerto è organizzato da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con PromoTurismoFVG