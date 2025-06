Alanis Morrissette domani a Villa Manin

21 Giugno 2025

Alanis Morissette arriva finalmente in Friuli Venezia Giulia: domani, domenica 22 giugno, la cantante statunitense sarà in concerto a Villa Manin di Passariano, a Codroipo (UD). Una data molto attesa, che segna il debutto italiano del suo tour mondiale 2025, dedicato ai trent’anni di Jagged Little Pill. Con oltre 33 milioni di copie vendute, quel disco ha reso Alanis una delle voci più riconoscibili degli anni ’90, grazie a brani come Ironic, You Oughta Know, Hand in My Pocket e All I Really Want.

La data friulana rappresenta la prima occasione per vedere Alanis Morissette dal vivo in Italia nel 2025: il tour proseguirà il 23 luglio al Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone e il 24 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, all’interno del Roma Summer Fest.

L’evento è organizzato da VignaPR in collaborazione con PromoTurismoFVG e rientra nel cartellone di “Go! 2025 & Friends”.

Orari:

16:30 Apertura biglietteria

18:00 Apertura porte

21:00 Inizio concerto

Ultimi biglietti in prevendita: https://www.ticketone.it/event/alanis-morissette-villa-manin

Maggiori info sui parcheggi: https://www.parkforfun.com/it/