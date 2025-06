Annecy: la città dove l’animazione prende vita

16 Giugno 2025

Tra le Alpi francesi e le acque limpide di un lago color smeraldo, Annecy è uno di quei luoghi che sembrano usciti da un film d’animazione: casette color pastello, ponti fioriti e vicoli che profumano di storia e baguette appena sfornate. Ma per una settimana all’anno, questa pacifica cittadina si trasforma nella mecca mondiale dell’animazione.

Durante il Festival internazionale del film d’animazione, Annecy diventa un caleidoscopio brulicante: studenti che ovunque abbozzano idee sui loro sketchbook, produttori in cerca di talenti, autori, animatori, critici e semplici appassionati – un universo in movimento continuo, dove il disegno prende voce e il cinema si fa sia sogno che realtà.

Annecy 2025: la 63ª edizione del Festival internazionale del film d’animazione

Giunto alla sua 63ª edizione, appena conclusa (8-14 giugno 2025), il Festival di Annecy si conferma il punto di riferimento più importante al mondo per l’animazione. Nato nel 1960, è cresciuto fino a diventare il palcoscenico privilegiato per le più importanti première internazionali, sperimentazioni artistiche, incontri professionali e riflessioni sul futuro del settore.

Il tema di quest’anno? L’animazione ungherese, un tesoro con radici profonde, tutto da riscoprire. Il focus è dedicato a una cinematografia dal passato ricchissimo – basti pensare agli anni d’oro della Pannónia Filmstúdió – che oggi sta vivendo un’appassionante rinascita. In programma, restauri di corti iconici, retrospettive e una nuova generazione di artisti capaci di fondere tradizione e innovazione.

Cosa succede ad Annecy

Il programma del festival è tanto ampio quanto variegato. Si parte con le attesissime anteprime di studi come Disney, Marvel, Cartoon Network, per passare ai concorsi ufficiali, alle proiezioni speciali, lezioni magistrali, installazioni site-specific, e perfino proiezioni gratuite sotto le stelle sulle rive del lago.

Tra i momenti più attesi, i premi alla carriera: quest’anno vengono celebrati tre nomi che hanno rivoluzionato l’immaginario animato. Matt Groening, creatore dei The Simpsons, Michel Gondry, regista visionario che ha fatto dell’animazione uno stile di pensiero autore di Eternal sunshine on a spotless mind (in Italia noto come Se mi lasci ti cancello) e Is the Man Who Is Tall Happy? su cui abbiamo scritto un articolo, e Joanna Quinn, autrice britannica dalla straordinaria sensibilità grafica e narrativa.

Il MIFA: il cuore dell’industria

In parallelo, il Mifa (Marché international du film d’animation), festeggia i suoi 40 anni: un mercato professionale che è il vero cuore pulsante dell’industria mondiale. Qui si incrociano studi d’animazione, case di produzione, distributori, canali televisivi e piattaforme streaming: una giungla affascinante dove si vendono idee, si stringono accordi, nascono co-produzioni, si scoprono talenti.

Accanto ai pitch e agli incontri B2B, i panel affrontano i temi più caldi:

– Il futuro degli studi d’animazione e le strategie per affrontare un mercato in trasformazione;

– AI, VR, XR, gaming e nuove tecnologie come nuovi strumenti creativi;

– Parità di genere e rappresentanza nel settore animato.

Uno sguardo al futuro

Il Festival di Annecy si è concluso con la cerimonia di premiazione, che ogni anno consacra nuove promesse e conferma grandi maestri.

E mentre le luci del festival si spengono, già si pensa al 2026. Perché Annecy non è solo un luogo: è un’idea. Quella di un cinema d’animazione che sa essere arte, industria, memoria e futuro. Un appuntamento imperdibile – per chi ama le storie che prendono forma in movimento.