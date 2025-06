Il CIRQUE DU SOLEIL a Trieste: Alegría – In a New Light

9 Giugno 2025

Trieste, 7/6/2025 – Dopo la trionfale accoglienza a Roma e a Milano, sta per arrivare a Trieste – e sarà la prima volta in assoluto per il Nord Est – il Cirque du Soleil con ALEGRÍA – In a New Light, una delle sue produzioni più iconiche, completamente reinventata per il pubblico contemporaneo.

Lo spettacolo sarà in scena dal 13 giugno al 13 luglio sotto l’inconfondibile Grand Chapiteau, che proprio oggi – sabato 7 giugno – ha preso forma sotto gli occhi dei media, proprio nel cuore della città, nell’area scoperta del Silos, che affaccia

sul Porto Franco Vecchio.

Grazie alla collaborazione tra il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Coop Alleanza 3.0, Alveare Produzioni, alla visione strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG e al supporto tecnico del Comune di Trieste che hanno unito competenze e visione, la location diventerà il punto di riferimento per questo

evento che si inserisce anche fra gli spettacoli di prestigio internazionale che arricchiscono la proposta culturale in occasione di Go!2025.

Il Grand Chapiteau illuminerà lo skyline di Trieste e sorgerà in tutta la sua maestosità: è infatti alto 19 metri per un diametro di 51 metri. I 4 pali d’acciaio portanti raggiungono ciascuno i 25 metri d’altezza e per fissare saldamente il

tendone su oltre 4.505 metri quadrati di asfalto, sono necessari 550 picchetti.

L’intero allestimento del sito richiede 8 giorni di lavoro: le attrezzature necessarie alla creazione del sito pesano quasi 2000 tonnellate e sono trasportate da 77 camion, che i triestini hanno iniziato a veder sfilare davanti all’area del Silos dall’inizio di questa settimana.

L’iconico Grand Chapiteau è bianco perché tale colore contribuisce a contrastare gli effetti del sole, riducendo così il consumo energetico e le emissioni di gas serra: nulla è lasciato al caso dunque, e il pubblico vivrà all’interno del Chapiteau un’esperienza confortevole e avvincente.

Il Cirque du Soleil, vera sinfonia di talento internazionale, riesce infatti a ispirare e connettere le persone attraverso la magia delle sue performance, amplificata dalla suggestiva venue del Grand Chapiteau che diventerà il fulcro di una rinascita urbana, attirando migliaia di spettatori e trasformando la zona in un polo dinamico e ricco di opportunità per la comunità locale, e non solo.

Dal suo debutto nel 1994, Alegría ha incantato oltre 14 milioni di spettatori in 255 città e 40 Paesi, segnando una pietra miliare nella storia del Cirque du Soleil. Oggi questo spettacolo leggendario torna in scena con una veste completamente nuova: Alegría – In a New Light esalta la forza visiva ed emotiva dell’originale e la proietta nel futuro.

Una celebrazione di trasformazione, energia e rinascita, Alegría – In a New Light unisce acrobazie mozzafiato, scenografie spettacolari, costumi immaginifici e una colonna sonora dal vivo che continua a emozionare spettatori di tutte le età. Attraverso il linguaggio universale del corpo e della musica, racconta una storia di cambiamento e speranza.

Al centro della narrazione, un regno che ha perso il suo re e si ritrova diviso tra la nostalgia per l’ordine passato e il desiderio di cambiamento. Mentre un giullare ambizioso tenta di salire al trono, un movimento di speranza cresce tra le strade, pronto a sovvertire lo status quo e riportare la gioia nel mondo.

Con nuova regia, arrangiamenti musicali aggiornati, numeri acrobatici inediti, coreografie rinnovate e scenografie di grande impatto, Alegría – In a New Light ripensa un classico intramontabile per ispirare una nuova generazione. Un cast internazionale composto da 54 artisti tra acrobati, clown, musicisti e cantanti dà vita a un universo mistico e poetico, dove ogni dettaglio racconta meraviglia.

Oltre allo spettacolo visivo, Alegría – In A New Light offre anche un’esperienza musicale straordinaria. La colonna sonora, candidata ai Grammy Awards, è rimasta in vetta alla Billboard World Music Chart per 65 settimane ed è ancora oggi l’album più venduto e ascoltato del Cirque du Soleil. Il celebre brano Alegría, inno alla speranza e alla rinascita,

riecheggerà ogni sera sotto il Grand Chapiteau.

“Siamo entusiasti di portare Alegría – In A New Light a Trieste, una città dalla straordinaria vivacità culturale e dal grande prestigio internazionale, proprio in occasione del nostro 40° anniversario,” ha dichiarato Duncan J.Fisher, Chief Officer – Show Operations del Cirque du Soleil. “Trieste rappresenta per noi un traguardo speciale: è la prima volta che il Cirque du Soleil fa tappa qui, e siamo onorati di poter condividere la magia del nostro spettacolo con una comunità così attenta e appassionata all’arte e alla cultura. Dopo il successo di Alegría a Roma e Milano nel 2006 e di KURIOS – Cabinet of Curiosities nel 2023, siamo certi che Trieste e il Friuli Venezia Giulia accoglieranno con entusiasmo questo evento

unico, consolidando il legame speciale tra il Cirque du Soleil e il pubblico italiano.”

Il Grand Chapiteau a Trieste sorge in un’area straordinariamente vicina al centro e perfettamente servita: posizione strategica sia dal punto di vista logistico sia da quello dei trasporti. Si trova infatti a pochi passi dalla Stazione dei treni, dove arriva un efficace collegamento con Trieste Airport, in un luogo posto a breve distanza dai trasferimenti marittimi e perfettamente servito da bus, da taxi e dai servizi di micromobilità.

In considerazione del gran numero di spettatori che si muoveranno verso e dall’area si ritiene utile segnalare i parcheggi disponibili nel centro di Trieste:

Piazzale 11 Settembre(*) (bus 6-19-19/-36; dalle 21, linea C)

Foro Ulpiano 1 (a piedi, 15-20 minuti)

Via Pietà 7 (bus 19-20; dalle 21, 20-linea C)

Via Giulia 75/3 (bus, 6; dopo le 21, linee B-C)

Via Carli 8 (bus 8-30; dalle 21, linea A)

Informazioni sui biglietti

I biglietti per gli spettacoli di Roma, Milano e Trieste di Alegría – In A New Light sono disponibili online su www.ticketone.it