30 Maggio 2025

Due eventi per salvare la landa carsica del Pian del Grisa: convegno il 5 giugno a Prosecco e bioblitz il 7 giugno sul Carso triestino

Sul Carso triestino c’è un habitat che profuma di passato, ma guarda al futuro. Si chiama landa carsica ed è una prateria arida, spazzata dal vento e piena di vita, modellata per secoli da pastori, pecore e incendi controllati. Oggi, rischia di sparire sotto l’avanzata del bosco.

Per questo, il WWF Area Marina Protetta di Miramare, nell’ambito delle attività di coordinamento della Riserva di Biosfera UNESCO di Miramare e Costiera triestina, organizza due giornate di eventi per riportare l’attenzione su uno degli habitat più preziosi (e dimenticati) del nostro territorio: la landa del Pian del Grisa.

In programma:

Giovedì 5 giugno, ore 17.30 – Sala del Prosekar, Prosecco

“Landa carsica: un patrimonio da salvare”

Un incontro aperto al pubblico, per capire cosa sta succedendo a uno degli ultimi paesaggi aperti del Carso triestino. Esperti forestali, botanici e faunisti parleranno delle buone pratiche di gestione, del recupero di specie autoctone e del ruolo fondamentale del pascolamento.

Cuore del convegno: il progetto pilota ReCo sul Pian del Grisa, che punta a ripulire e rigenerare 2 ettari di landa grazie a decespugliamenti mirati e nuove piantumazioni.

Sabato 7 giugno, ore 14.00–19.30 – Piana di Monte Grisa

“Bioblitz in landa”

Un pomeriggio di scienza all’aperto per curiosi, naturalisti in erba, famiglie e camminatori. Guidati dagli esperti WWF, i partecipanti andranno a caccia (fotografica) di uccelli, farfalle, piante e coleotteri, imparando a riconoscerli e catalogarli con l’aiuto di microscopi, schede e binocoli.

Ritrovo: Sentiero Cobolli, accesso dietro il Santuario di Monte Grisa.

Perché conta?

Perché la landa carsica è uno scrigno di biodiversità: orchidee rare, uccelli protetti, farfalle in via di scomparsa.

E perché fa parte della Riserva di Biosfera UNESCO di Miramare e della Costiera triestina, un territorio che unisce natura, comunità e cultura locale.

Salvare questo paesaggio non è solo una questione ecologica, ma un gesto di memoria e responsabilità.