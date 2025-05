Torna il TACT Festival, quest’anno nel rione di Barriera Vecchia

28 Maggio 2025

Il rione di Barriera Vecchia sarà il protagonista della dodicesima edizione del TACT Festival, in programma da martedì 17 a domenica 22 giugno. Dopo le edizioni del 2021 a San Giacomo, del 2022 a Roiano e Gretta, del 2023 a Servola e Valmaura e quella del 2024 a Borgo San Sergio, il festival prosegue il suo format itinerante, che negli anni ha dimostrato di coinvolgere attivamente il pubblico e valorizzare i diversi rioni di Trieste, confermando così il suo profondo legame con il tessuto urbano e la comunità locale.

Il festival vuole porre al centro dell’esperienza l’esplorazione del territorio e l’incontro con il pubblico, rendendo l’arte ancora più accessibile e inclusiva. Anche quest’anno, il quartiere e i suoi abitanti ne sono il cuore pulsante: spettacoli, performance e laboratori si intrecciano con la vita quotidiana del rione, adattandosi agli spazi urbani e trasformando piazze e strade in luoghi di partecipazione e condivisione artistica.

Il ricco calendario di eventi proposti si svolgerà in alcuni dei luoghi più significativi del rione, tra cui: il Mercato Coperto, Largo Barriera, Piazza Perugino, Largo Niccolini, il campo da calcio Fani Olimpia e l’ITIS, fino ad arrivare a Villa Engelmann.

Barriera Vecchia si trasformerà in un luogo vivo e pulsante grazie alla presenza di numerosi artisti locali, nazionali e internazionali. Ogni giornata sarà un’occasione d’incontro tra linguaggi, generazioni e culture, con un programma che abbraccia teatro, circo, musica, arti visive e laboratori per tutte le età.

Il festival si apre martedì 17 giugno in Piazza Perugino alle ore 20:00 con Back 2 Classics, spettacolo di circo comico e acrobatico di Angel de Miguel Garcia. A seguire, alle ore 21:00, il pubblico potrà assistere al concerto del gruppo turco-tedesco Sinem.

Nella seconda giornata, mercoledì 18 giugno, il festival si sposta tra Largo Niccolini e l’ITIS, dove alle ore 17:00 sarà proiettato il documentario “Filò – Chiacchierata sul Novecento con gli anziani del Friuli Venezia Giulia”, realizzato da Matteo Ziglioli e prodotto da Madame Rebiné. Alle 19:00 va in scena lo spettacolo “Opera senza titolo: il titolo lo date voi…” della compagnia Oltre Quella Sedia. La serata prosegue con l’esibizione dell’Orchestra di Fiati Arcobaleno, prevista per le 20:00, e si chiude alle 21:00 con la performance musicale e visuale di Real Timpani del progetto regionale Livemakers.

Giovedì 19 giugno, dalle 16:00 alle 20:00, prende vita il primo piano del Mercato Coperto con i “Box dell’arte”, uno spazio interattivo che accoglie esposizioni, spettacoli, laboratori per bambini e attività artistiche. In uno dei “Box” dalle 16:00 alle 19:00, va in scena “Brigitte et le petit bal perdu”, spettacolo teatrale di e con Nadia Addis. Alle 18:00 si inaugura la mostra “Diagonali///Covers” di Andrea Serio, a cura di Chiara Stival e DayDreaming Project. La serata si conclude in Largo Barriera con “Cuauhtli (Aquila)”, lo spettacolo di fuoco dell’artista Raúl Somarriba Hernández, in programma alle 21:30.

Venerdì 20 giugno, quarta giornata del TACT, il programma si articolerà in due luoghi diversi: il Mercato Coperto e il campo da calcio GSD Fani Olimpia. La giornata si apre alle 17:00 con “Spazio pubblico come espressione dell’intelligenza connettiva”, un talk a cura di AIDIA Trieste e organizzato da DayDreaming Project. In serata, alle 20:00, è previsto lo spettacolo “Coppa del Santo” della compagnia toscana Gli Omini. Alle 21:00, le atmosfere si scaldano con la musica della banda Berimbau.

Sabato 21 giugno, alle 19:30, si inaugura il murales del progetto Generazione Planet, a cura di Jacopo Bridda e Hazkj. Alle 20:00, va in scena lo spettacolo “Eccezione n.20” della compagnia MagdaClan Circo. La serata si conclude con il concerto dei Balkalar, previsto per le 21:00, ensemble di Zagabria che propone un repertorio radicato nelle tradizioni musicali balcaniche.

L’ultima giornata del festival, domenica 22 giugno, si svolgerà interamente a Villa Engelmann, che si animerà con una serie di appuntamenti pensati per le famiglie e il pubblico di tutte le età. Alle 17:00 prenderà vita l’attività performativa “Le libellule si fingono morte #3 – Ex Tempora w/posers”, organizzata da DayDreaming Project. Sempre alle 17:00, “Under the wood – Letture libere sotto gli alberi”, con Valentina Fiammetta Milan e Tullia Alborghetti, invita le famiglie a ritrovarsi nella lettura condivisa. Il festival si chiude alle 20:00 con “Abitare la Terra”, spettacolo itinerante di Silvio Castiglioni, che propone un percorso teatrale immersivo tra suono, parola e paesaggio.

Ad arricchire il programma degli spettacoli contribuiranno anche alcune attività pensate per coinvolgere attivamente il pubblico, offrendo momenti di partecipazione e scoperta. Tra queste: il workshop itinerante per bambini dai 6 ai 10 anni, “Storie a colori” a cura di Guglielmo Manenti che ogni giorno seguirà le tappe del festival; il workshop all’interno del progetto regionale Livemakers, propedeutico al concerto di Real Timpani, a cura dell’Associazione Culturale BUZZ; il laboratorio di voce condotto da Tullia Alborghetti e curato da Hangar Teatri; “Storie in valigia”, laboratorio teatrale per bambini con Giulia Binali; “Lo chiederemo agli alberi”, il laboratorio intergenerazionale curato da Stefania Mallia ospitato all’interno dell’azienda pubblica di servizi alla persona ITIS; e infine “Tracce nell’aria”, condotto da Martina Serra e curato da Ugorà – Urban Gardening Ora, che coinvolgerà i bambini dai 6 agli 11 anni nella cura e decorazione dello spazio verde. Per maggiori informazioni relative agli workshop consultare il sito del festival tactfestival.org.

Il TACT Festival è organizzato dal CUT di Trieste e realizzato grazie al sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Pietro Pittini e le Fondazioni Casali. Il festival è inserito all’interno della rassegna “Trieste Estate fuoricentro” del Comune di Trieste, realizzata a cura del Teatro degli Sterpi con il supporto tecnico di Hangar Teatri.

Tutti gli eventi sono a offerta libera. In caso di maltempo visitare il sito del tactfestival.org.