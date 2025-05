Nati per leggere: appuntamenti di giugno 2025

28 Maggio 2025

Nati per Leggere Trieste organizza anche a giugno un calendario fitto di appuntamenti di promozione della lettura dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, da quelli consueti a stimolanti novità.

Tutti gli incontri sono inseriti all’interno del progetto regionale LeggiAMO 0-18, che ha come obiettivo la lettura quale strumento fondamentale di sviluppo sociale e di accrescimento cognitivo e relazionale per bambini e adolescenti.

Ed ecco i dettagli di ogni singolo appuntamento, target, contenuti e modalità di partecipazione.

Si consiglia di prenotare per tempo, indicando nome e data di nascita del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Si prega di avvisare in caso di impedimento per permettere la migliore organizzazione dell’incontro e l’accesso alle famiglie in lista d’attesa.

Domenica 1 giugno dalle 10.30 alle 12.00 (dai 2 anni, bilingue italiano-sloveno)

Giardino botanico / Botanični vrt Carsiana, Sgonico / Zgonik 55

LEGGIAMO IN GIARDINO / BEREMO NA VRTU

Terzo appuntamento della quinta edizione dell’iniziativa “Leggiamo in Giardino / Beremo na Vrtu”, che dal 2021 propone in questa splendida cornice letture bilingui italiano-sloveno a tema natura a famiglie con bambine e bambini dai 2 anni. L’incontro sarà annullato in caso di maltempo.

Secondo la formula già adottata gli scorsi anni, alle letture seguirà una passeggiata a misura del giovanissimo pubblico alla scoperta di Carsiana in compagnia di una guida naturalistica della Cooperativa Rogos, che gestisce il giardino.

L’appuntamento con le letture bilingui italiano sloveno è inserito nelle iniziative locali del progetto nazionale Mamma Lingua, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche e da NpL per valorizzare la lingua madre e il multilinguismo nella prima infanzia, e recepito dal Progetto regionale LeggiAmo 0-18. In base alle lingue parlate dai partecipanti all’incontro, potranno essere inserite letture anche in altre lingue.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 3493256747

indicando oltre a nome e data di nascita del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore anche le lingue / dialetti parlati in famiglia.

La partecipazione all’evento è gratuita. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Gli appuntamenti proseguiranno una domenica al mese e si concluderanno il 5 ottobre.

Prossimo incontro domenica 6 luglio.

Martedì 3/6, dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)

Biblioteca Il Tram dei Libri – Presidio Nati per Leggere, Via Doberdò 20/3, Opicina

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL TRAM DEI LIBRI

Consueto appuntamento mensile per far conoscere i benefici della pratica della lettura nella prima infanzia, libri di qualità e modalità di lettura, promuovere l’utilizzo della biblioteca pubblica e invogliare a leggere insieme a casa. Se le condizioni climatiche lo consentiranno l’incontro si svolgerà nel giardino adiacente alla biblioteca.

Prenotazione obbligatoria a insiemesullaltipiano@gmail.com ENTRO LUNEDÌ 2/6

PROSSIMO INCONTRO: martedì 1 luglio

Giovedì 5/6, dalle 17.00 alle 18.30 (dai 4 anni) EVENTO SPECIALE

Parco di Villa Sartorio, Strada di Fiume

In caso di maltempo Villa Sartorio nella sede della Circoscrizione V, via dei Modiano, 5

UN MONDO DI STORIE DALL’UNGHERIA

Con un incontro dedicato all’Ungheria si apre la tredicesima edizione di “Un Mondo di Storie”. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adulti potranno viaggiare con la fantasia sul “tappeto delle storie” nella Terra dei Magiari, per la prima volta ospite dell’iniziativa. Letture in lingua originale dalla voce di una madrelingua e in italiano delle volontarie Nati per Leggere.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 349 3256747 (esclusivamente con messaggio Whatsapp).

Scopo dell’iniziativa “Un Mondo di Storie”, nata nel 2013 da un’idea della Biblioteca del Mondo dell’ACCRI, è quello di valorizzare la lingua madre e permettere la condivisione della propria cultura d’origine con le famiglie di lingua italiana per una reciproca conoscenza interculturale.

La tredicesima edizione di “Un Mondo di Storie” vede la collaborazione tra la Biblioteca del Mondo ACCRI e la Bibliotequa dell’Associazione Senza Confini / Brez Meja ODV (entrambe facenti parte del circuito della Biblioteca Diffusa), e il progetto locale Nati per Leggere (all’interno del progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18).

“Un Mondo di Storie” partecipa al calendario degli eventi regionali del progetto nazionale Mamma Lingua, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche e da NpL e recepito da LeggiAmo 0-18, per valorizzare la lingua madre e il multilinguismo. L’evento del 5 giugno vede la collaborazione della Quinta Circoscrizione del Comune di Trieste.

Venerdì 6/6, dalle 17.00 alle 18.30 (0-6 anni)

Presidio NpL Mini Mu, Via Weiss 15, Parco di San Giovanni

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL MINI MU

Consueto incontro nella sede del Mini Mu Museo dei Bambini, centro di coordinamento delle attività del progetto locale sul territorio triestino dal 2020.

L’incontro di promozione della lettura e della creatività consiste in letture e consigli NpL per gruppi omogenei per età ed è abbinato a un mini laboratorio creativo.

Se le condizioni climatiche lo consentiranno l’incontro si svolgerà sulla piazza Leggera antistante la sala mostre del Museo.

Attenzione da giugno a settembre gli incontri inizieranno alle 17.00 (orario estivo)

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 349 3256747

PROSSIMO INCONTRO: venerdì 27 giugno

Lunedì 9/6, dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)

Biblioteca comunale Mattioni, Via Petracco 10 – Borgo San Sergio

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE IN BIBLIOTECA

Ultimo incontro mensile prima della pausa estiva, per far conoscere i benefici della pratica della lettura nella prima infanzia, libri di qualità e modalità di lettura, per promuovere l’utilizzo della biblioteca pubblica e per invogliare a leggere insieme a casa.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 349 3256747

Mercoledì 11/6, dalle 10.00 alle 11.00 (0-36 mesi, bilingue italiano-sloveno)

Martedì 17/6, dalle 16.30 alle 17.30 (0-36 mesi, bilingue italiano-sloveno)

Biblioteca Slovena, Via Filzi 14

MAMMA LINGUA IN BIBLIOTECA / MAMIN JEZIK V KNJIŽNICI

Ultimi due incontri bilingui sloveno italiano per i piccolissimi, prima della pause estiva. In base alle lingue parlate dai partecipanti, potranno essere inserite letture anche in altre lingue.

L’incontro del mattino è rivolto alle bambine e ai bambini che non frequentano il nido e ai loro cari, per offrire una preziosa occasione d’incontro e di condivisione della buona pratica della lettura.

L’incontro del pomeriggio è invece riservato a chi frequenta il nido e non può partecipare al mattino.

L’iniziativa è inserita nel progetto nazionale “Mamma Lingua – Storie per tutti nessuno escluso” per la valorizzazione della lingua madre e del multilinguismo, recepito dal Progetto regionale LeggiAmo 0-18.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 3493256747

Lunedì 16/6, dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)

Scuola dell’infanzia, Scuola dell’infanzia, Località Santa Croce 442

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE ALL’I.C. RILKE

Ultimo incontro mensile in collaborazione con l’Associazione Genitori IC Rilke A.P.S. e l’Istituto Comprensivo Rilke prima della pausa estiva, organizzato. L’incontro è aperto anche ai non frequentanti la struttura scolastica e si propone di far sperimentare momenti magici di relazione grazie alla condivisione di bellissime letture, per invogliare a continuare a leggere insieme a casa.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 340 6860740

Giovedì 19/6, dalle 16.00 alle 17.30 (3-6 anni) EVENTO SPECIALE

Mercato Coperto, Via Carducci 36

GIOCARE AL MUSEO

Per il ciclo “Mini Mu fuori di sé”, il centro di coordinamento delle attività di Nati per Leggere sul territorio triestino, nell’ambito del TACT FESTIVAL promosso da Hangar Teatri, organizza, un incontro di lettura abbinato a un laboratorio creativo per bambine e bambini da 3 a 6 anni e i loro cari.

Mini Mu e Nati per Leggere Trieste hanno aderito con entusiasmo alla proposta di Hangar Teatri di creare uno scenario ludico artistico al Mercato Coperto, con l’obiettivo di far vivere alle famiglie in modo nuovo uno spazio cittadino, sperimentando al suo interno i momenti magici di relazione che nascono dal leggere e giocare con l’arte insieme, adulti e bambini.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 349 3256747

Giovedì 19/6, dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)

Biblioteca Comunale Marii Marinelli – Melara, Via Louis Pasteur 44

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE IN BIBLIOTECA

Ultimo incontro mensile prima della pausa estiva, per far conoscere i benefici della pratica della lettura nella prima infanzia, libri di qualità e modalità di lettura, per promuovere l’utilizzo della biblioteca pubblica e per invogliare a leggere insieme a casa.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 349 3256747

Venerdì 20/6, dalle 16.00 alle 16:45 (0-36 mesi)

dalle 17.00 alle 18.00 (3-6 anni)

Biblioteca Guglia, Via Roma 10 – Muggia

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE A MUGGIA

Consueto appuntamento mensile per far conoscere i benefici della pratica della lettura nella prima infanzia, libri di qualità e modalità di lettura, per promuovere l’utilizzo della biblioteca pubblica e per invogliare a leggere insieme a casa. L’incontro è suddiviso in due fasce orarie per permettere una migliore organizzazione per gruppi omogenei per età.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 338 3557504

PROSSIMO INCONTRO: venerdì 18 luglio con orario estivo, dalle 17.00 alle 18.00

Sabato 21/6, dalle 17.00 alle 18.30 (3-6 anni) EVENTO SPECIALE

Parco del Castello di Miramare e BIOdiversitario MArino, Viale Miramare 345

MUSICA E PAROLE TRA PARCO E MARE

Sabato 21 giugno in occasione della Festa internazionale della Musica per il solstizio d’estate, le famiglie con bambine e bambini da 3 a 6 anni parteciperanno a una speciale passeggiata musicale nel Parco del Castello di Miramare, accompagnati da alcuni musicisti e dai loro strumenti, La passeggiata si concluderà al BioMa con letture a tema e un laboratorio, curato assieme allo staff WWF AMP

Miramare, sul paesaggio sonoro del nostro mare, per scoprire come e perché gli animali marini (come pesci, crostacei e cetacei) comunicano tra di loro e quali sono le minacce e le conseguenze sulla loro vita dell’inquinamento acustico marino. Durante il laboratorio di riproduzione dei suoni bambine e

bambini avranno modo di sperimentare il linguaggio sonoro degli animali marini con la voce, con il corpo e gli strumenti musicali.

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 3493256747

indicando nome e data di nascita del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore. Posti limitati. La prenotazione è valida solo dopo la conferma scritta della stessa.

Appuntamento nel piazzale antistante il Castello alle 16.45. Si raccomanda la puntualità.

In caso di maltempo l’intero evento si svolgerà al BioMa. Di un tanto saranno avvisate le famiglie prenotate.

L’evento è organizzato da LeggiAMO 0-18 (progetto locale Nati per Leggere), Miramare Museo e Parco del Castello e WWF Area Marina Protetta di Miramare, in collaborazione con il progetto locale Nati per la Musica, l’associazione Do Re Mi… Imparo e l’associazione internazionale Musica in Culla.

Martedì 24/6, dalle 16.30 alle 17.30 (0-36 mesi)

Presidio NpL Il Nuovo Guscio, via delle Monache 3, San Giusto

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL NUOVO GUSCIO

Consueto appuntamento con storie lette a bassa voce, consigli e informazioni sui benefici della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita. L’incontro è aperto anche ai non frequentanti il Nido, ed è dedicato ai piccolissimi, ma sorelle e fratelli maggiori di 3 anni sono naturalmente i benvenuti. Se le condizioni climatiche lo consentiranno l’incontro si svolgerà in giardino.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 3493256747

PROSSIMO INCONTRO: martedì 22 luglio

Mercoledì 25/6, dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)

Biblioteca Quarantotti Gambini, via delle Lodole 7/a, San Giacomo

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE IN BIBLIOTECA

Ultimo incontro mensile prima della pausa estiva, per far conoscere i benefici della pratica della lettura nella prima infanzia, libri di qualità e modalità di lettura, per promuovere l’utilizzo della biblioteca pubblica e per invogliare a leggere insieme a casa.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 349 3256747

Venerdì 27/6, dalle 16.30 alle 18.00 (0-6 anni)

Presidio NpL Mini Mu, Via Weiss 15, Parco di San Giovanni

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL MINI MU

Consueto incontro nella sede del Mini Mu Museo dei Bambini, centro di coordinamento delle attività del progetto locale sul territorio triestino dal 2020.

L’incontro di promozione della lettura e della creatività consiste in letture e consigli NpL per gruppi omogenei per età ed è abbinato a un mini laboratorio creativo.

Se le condizioni climatiche lo consentiranno l’incontro si svolgerà sulla piazza Leggera antistante la sala mostre del Museo.

Attenzione da giugno a settembre gli incontri inizieranno alle 17.00 (orario estivo)

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 349 3256747

PROSSIMO INCONTRO: venerdì 4 luglio

Domenica 29/6, dalle 10.30 alle 12.00 (3-6 anni, bilingue italiano-sloveno) EVENTO SPECIALE

presso lo Stagno di Contovello, Località Contovello 223, all’interno della Riserva di Biosfera MaB UNESCO di Miramare

LEGGIAMO ALLA RISERVA DI BIOSFERA / BEREMO V REZERVATU BIOSFERE

In programma letture bilingui italiano – sloveno a tema natura e visita alla scoperta dello stagno con una guida dello staff del WWF.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nello stesso orario al BioMa Biodiversitario Marino, il centro di interpretazione ambientale del WWF Area Marina Protetta di Miramare (Ex Scuderie del Castello di Miramare, Viale Miramare 345). Di un tanto saranno avvisate le famiglie prenotate.

Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al numero 3493256747

indicando nome ed età del/la bambino/a, nome del genitore o altro adulto accompagnatore e lingue parlate in famiglia. In base alle lingue parlate dai partecipanti potranno essere inserite letture anche in altre lingue, oltre all’italiano e allo sloveno.

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking e un asciugamano-telo da mettere per terra per sedersi mentre si ascoltano le letture.

L’evento è inserito fra le iniziative locali del progetto nazionale Mamma Lingua, promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche e da Nati per Leggere per valorizzare la lingua madre e il multilinguismo, e recepito dal Progetto regionale LeggiAMO 0-18.

Per informazioni sulle iniziative di Nati per Leggere Trieste

mob. 349 3256747 (esclusivamente con messaggio Whatsapp)

http://natiperleggere.comune.trieste.it/

https://www.facebook.com/NpLFVG/

https://www.facebook.com/groups/680777832616752