L’importanza del mangiare sano

26 Maggio 2025

Ricordiamo che lei è la titolare del gruppo IL MELOGRANO, che oltre ad avere ristoranti (Trieste, Udine e Palmanova) ha anche qualcosa di molto più particolare e interessante. Vero?

Sì, è vero. Da alcuni anni siamo anche diventati coltivatori, avendo avviato una piccola azienda agricola ad Aiello del Friuli, dove un tempo mia nonna Linda coltivava frumento, mais e ortaggi. Avevo il sogno di un ritorno alla terra, ed è così che è nata quest’idea, solo che a differenza di quanto avveniva in passato, su quegli ettari ora ci crescono oltre 600 alberi di Melograno, che utilizziamo nei nostri impasti e nelle nostre ricette stagionali.

Voi avete un occhio particolare agli ingredienti bio. Ci spiega l’importanza del cibo stagionale e BIO?

Il cibo ha un’anima. E quando è di stagione, coltivato senza forzature e senza veleni, ci parla.

Ci racconta storie di terra, di sole, di mani che lo hanno curato. Scegliere il cibo naturale è un atto d’amore verso se stessi e verso il pianeta. È un modo per tornare a ciò che è vero, semplice, giusto.

Inoltre sostenete l’importanza dell’utilizzo dei prodotti naturali e stagionali da aziende che lavorano lontane dalle logiche intensive. Che cosa implica questa importantissima scelta?

Sostenere chi lavora con rispetto è per noi un impegno etico. Le aziende agricole che scegliamo non sfruttano la terra, ma la custodiscono. Producono meno, ma meglio. E noi vogliamo dare voce a queste realtà, farle conoscere, farle amare. Perché il cambiamento nasce anche dal piatto, per questo il nostro slogan è proprio “Cambiamo il mondo un piatto alla volta”.

Noi dove possiamo acquistare questi prodotti a KM ZERO?

Nei nostri ristoranti li trovate cucinati con cura, ma molti produttori vendono anche direttamente, nei mercati locali o tramite piccoli gruppi d’acquisto.

Ci piace anche organizzare eventi dove questi mondi si incontrano: chi produce, chi cucina, chi mangia.

Un filo diretto tra chi ama il cibo vero.

Purtroppo sono sempre più diffuse le allergie e intolleranze alimentari. Come mai? So che avete un’attenzione particolare a queste tematiche, come la celiachia e la lattosio-intolleranza.

Viviamo in un mondo dove il cibo è sempre più trasformato, stressato, impoverito. E il nostro corpo reagisce manifestando tutta una serie di intolleranze e disagi. Noi al Melograno cerchiamo di tornare all’essenziale, al pulito. Inoltre, a tutela dei nostri ospiti, abbiamo anche scelto di ottenere l’accreditamento AIC (Associazione Italiana Celiachia) e AILI (ricordiamo che L’Associazione AILI ha l’obiettivo di accrescere l’informazione più corretta e aggiornata sulla condizione di intolleranza al lattosio, divulgandone le recenti evidenze scientifiche sia alle persone direttamente interessate ovvero intolleranti al lattosio, sia alla classe medico-scientifica che tratta tale esigenza alimentare, per dare un’accoglienza vera a chi ha esigenze particolari), perché nessuno dovrebbe sentirsi escluso a tavola.

Tutto ciò comporta anche un’importante attenzione all’ambiente?

Ogni nostra scelta parla di rispetto. Per il cibo, per le persone, per la terra. Ridurre gli sprechi alimentari scegliendo di avere un menù breve, utilizzare materiali naturali, lavorare con fornitori locali: tutto questo non è un “di più”, è parte del nostro modo di stare al mondo. Vogliamo lasciare un’impronta gentile.

Avete una particolare attenzione verso i vegani e vegetariani?

Sì, perché ogni scelta alimentare è un’espressione di identità, valori, sensibilità. E noi vogliamo che tutti si sentano accolti e ascoltati. I piatti vegani e vegetariani che proponiamo non sono “alternative”, ma vere creazioni, pensate con la stessa cura e passione, per essere apprezzate da chiunque, non solo da chi ha scelto questo stile di vita. Perché la cucina è un linguaggio universale.

È vero che la carne che mangiamo ha troppi antibiotici e ormoni?

Dove comprare la carne senza antibiotici?

Purtroppo sì, gli animali degli allevamenti intensivi non hanno nulla di naturale nel loro modo di essere cresciuti e alimentati, e nella successiva lavorazione la loro carne è spesso trattata con sostanze che non dovrebbero far parte della nostra alimentazione. Noi al Melograno prediligiamo carne da allevamenti etici, con piccole produzioni, dove gli animali vivono bene e mangiano in modo naturale.

È una carne diversa, che si sente già dal profumo.

Se una persona nel suo quotidiano desidera consumare carne di questo tipo può rivolgersi direttamente ai piccoli allevatori, che per fortuna negli ultimi anni sono aumentati in numero, raggiungibili anche grazie a realtà come all’Alveare che dice sì, un’attività di commercio organizzato in rete, basata sulla vendita diretta di prodotti locali e genuini.

Anche in questo caso dobbiamo riccorrere ad internet!

Perché i mercati sono sempre meno, botteghini, negozi di frutta e verdure, così come macellerie, pescherie e negozi piccoli di alimentari, per non parlare del mercato coperto che non viene valorizzato come invece andrebbe.