Mare Nordest 2025, presentata la manifestazione in programma dal 23 al 25 maggio a Trieste

21 Maggio 2025

Forte del successo delle precedenti edizioni, dal 23 al 25 maggio ritorna, ospitata in una tendostruttura allestita in Piazza dell’Unità d’Italia, Mare Nordest, manifestazione che, unendo ambiente, cultura, scienza, sport e arte, si conferma anche per il 2025 punto di riferimento per le attività legate al mare che caratterizzano Trieste, da sempre un punto d’incontro cruciale nel cuore dell’Europa, fungendo da ponte tra Occidente e Oriente.

Il ricco programma della quattordicesima edizione, che ha per sottotitolo “Tutti i riflessi del mare” è stato presentato oggi, martedì 20 maggio presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, nel corso di una conferenza stampa introdotta dall’Assessore comunale alle Politiche dello Sport, Elisa Lodi, alla presenza dell’Assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Fabio Scoccimarro, dei General Manager Roberto Bolelli ed Edoardo Nattelli, del CEO Tiziana Tassan e dello Staff della società sportiva dilettantistica Mare Nordest nonché delle numerose realtà e associazioni coinvolte nella manifestazione e – in videocollegamento – il Presidente dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, Paolo Ferraro.

Era presente all’incontro con la stampa anche l’ospite d’onore dell’edizione 2025, l’apneista Sanda Delija, detentrice del record mondiale di apnea nella disciplina della Free Immersion.

L’assessore Lodi, portando i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale, ha sottolineato come Mare Nordest rappresenti una garanzia: “Siamo arrivati alla 14ª edizione di un evento ben strutturato e costantemente in crescita. Il ringraziamento va agli organizzatori e a tutto lo staff. Organizzare un evento di questa portata ogni anno è un gran lavoro. Mare Nordest 2025, riesce a rappresentare tante cose perché i temi che tocca sono importanti e coinvolgono tanti aspetti della nostra vita, la cultura, l’ambiente, la scienza e anche lo sport, e ovviamente la conoscenza del nostro mare. Questa manifestazione da anni fa conoscere la nostra città anche all’estero, ha ormai una valenza internazionale. I miei complimenti agli organizzatori e invito tutti ad essere presenti ai tanti appuntamenti in programma”.

“Mare Nordest 2025, 14esima edizione: un’edizione importante perché Importanti sono i contenuti, gli ospiti e gli eventi. La vocazione internazionale della manifestazione – ha spiegato il General Manager della società sportiva dilettantistica Mare Nordest, Roberto Bolelli – è testimoniata dal numero di paesi che, a diverso titolo, partecipano. Tra questi anche Australia, Francia e Montenegro.

I contenuti, tra i quali spiccano quelli offerti dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, conferiscono un valore aggiunto e la consegna dei Tridenti d’oro, una sorta di “premi Nobel” della subacquea, ci regala una visione dello stato dell’arte del settore. Settore che, vista la situazione geopolitica attuale, riveste un ruolo sempre più strategico in campi come la ricerca, l’industria e la difesa. Gli ospiti, tra i quali vanno menzionati la neoprimatista mondiale di Free Immersion, l’apneista Sanda Delija, la straordinaria navigatrice australiana Lisa Blair che ha circumnavigato l’Antartide in solitario e senza scali, l’esploratore e operatore subacqueo nonché scrittore Andrea Murdock Alpini, la meravigliosa Giovanna Micol del vittorioso woman team di Luna Rossa e il gommonauta Sergio Davì, pronto per una nuova avventura che lo porterà da Palermo a Tokyo, ci regaleranno momenti di vita marinaresca vissuta ai massimi livelli.

Gli eventi culturali come l’Ocean Film Festival, che vedrà assistere alle proiezioni 150 ragazzi delle scuole superiori e i laboratori che verranno offerti da Arpa FVG e Centro Studi Astronomici Antares regaleranno agli appassionati momenti di vero intrattenimento, così come gli eventi sportivi quali la Traversata a nuoto delle Tre Nazioni (Croazia, Slovenia e Italia) anche dal valore altamente simbolico renderanno Mare Nordest 2025 un momento di confronto per tutti coloro i quali amano il nostro Mare. Per ultimi i prestigiosi patrocini della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, la coorganizzazione del Comune di Trieste che ci ospita oggi e che ringraziamo nella persona dell’Assessore Lodi e della Regione Friuli Venezia Giulia che ospiterà l’inaugurazione di venerdì 23 maggio nel Salone di Rappresentanza e infine le tantissime e importanti collaborazioni che confermano la crescita di questa manifestazione, che nel corso degli anni è diventata un preciso punto di riferimento nazionale nel settore subacqueo”.

“Per i subacquei come noi – ha dichiarato il General Manager della società sportiva dilettantistica Mare Nordest, Edoardo Nattelli – ogni immersione è un viaggio tra giochi di luce e paesaggi sottomarini in continua evoluzione. Ecco che allora Tutti i riflessi del mare rappresenta più che un semplice titolo di una manifestazione: è una vera e propria visione, una dichiarazione a cuore aperto con cui vogliamo celebrare la varietà della bellezza del mare, così come la profondità della sua cultura e del suo ecosistema. Mare Nordest celebra il mare in tutte le sue forme, intrecciando ambiente, cultura, scienza, sport acquatici e arte. La tutela della biodiversità marina è centrale: ogni riflesso d’acqua racconta la potenziale fragilità del nostro pianeta e l’importanza quindi di proteggerlo. La cultura, declinata nella storia, l’archeologia e la letteratura, lo spiega e lo racconta in modi davvero interessanti; la scienza svela i suoi segreti per meglio comprenderne I’ecosistema e magari migliorare la navigazione, mentre gli sport acquatici ci permettono di vivere il mare in prima persona. L’arte, con la fotografia, la pittura e la danza contemporanea, cattura la poesia dei riflessi marini: i riflessi diventano ispirazione e l’arte li traduce in immagini e movimenti che evocano l’energia e la forza dell’acqua. L’edizione 2025 vuole gettare un ponte tra conoscenza, esperienza e sensibilità: un invito ad approfondire il legame con il mare, a rispettarlo e a lasciarsi ispirare dalla sua infinita bellezza”.

L’Assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Fabio Scoccimarro ha sottolineato il livello della manifestazione “che cresce di anno in anno e quindi – ha dichiarato – come Amministrazione regionale siamo ben lieti di ospitare questo grande e bellissimo evento e confermare la convinta collaborazione con Mare Nordest. Conoscete l’attenzione che rivolgiamo al nostro Golfo e come Assessorato alla Difesa dell’Ambiente intendiamo spingere questo tipo di collaborazioni, che coinvolgono non solo verso la cultura del mare, ma anche lo sport e il rispetto dell’ambiente, aspetto verso cui la nostra attenzione è massima e desideriamo declinarla anche coorganizzando manifestazioni come questa”.

Anche in questa edizione, come nelle tre passate, si rinnova la collaborazione con l’AISTS-Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, che torna a Trieste con ospiti di rilievo da tutto il mondo. All’interno di Mare Nordest si svolgeranno infatti la 4ª Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e il Premio Tridente d’Oro – considerato il “Nobel” del settore, assegnato dall’AISTS a personalità di alta caratura che si sono distinte con le loro attività per il progresso del mondo della subacquea e della ricerca sottomarina – che verranno presentate venerdì 23 maggio alle ore 10 presso il Salone di Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

“Trieste è la mia città – ha ricordato il Presidente dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, Paolo Ferraro -: mia madre era di Trieste, quindi il legame affettivo è molto forte. Torniamo a Trieste perché Trieste è la città con la più alta percentuale di ricercatori in campo tecnico-scientifico e l’anima dell’Accademia è scientifica, quindi a Trieste è un po’ come se giocassimo in casa. Non solo: qui abbiamo trovato aiuti importantissimi grazie alla sensibilità delle Amministrazioni comunale e regionale verso la nostra anima tecnico-scientifica e quindi mi unisco ai ringraziamenti agli assessori di Comune e Regione che ci hanno concesso la coorganizzazione. La componente dei premiati di quest’anno con il Tridente d’Oro è di altissimo livello: ogni anno selezioniamo coloro che hanno contribuito in maniera importante allo sviluppo delle attività subacquee in senso multidisciplinare. Ma se il Tridente d’Oro è un riconoscimento dato alle persone, noi premiamo anche le associazioni, le università, i centri di ricerca e le collettività alle quali conferiamo un premio equivalente che si chiama Academy Award”.

Quest’anno, il Tridente d’Oro verrà consegnato a: Giulia Boetto, archeologa subacquea nota per il suo impegno negli studi, nell’esplorazione e nella conservazione nel campo dell’Archeologia degli ambienti sommersi; Stefano Furlani, ricercatore subacqueo con vasta esperienza in immersioni finalizzate al rilevamento scientifico, distintosi per la dedizione alla formazione e all’ampliamento della “citizen-science” tra i subacquei anche sportivo-ricreativi, contribuendo a diffondere una cultura della subacquea consapevole applicata a una più estesa conoscenza del mare e delle coste; Veselin Mijajlovic, professionista serbo nel particolare, rischioso e meritevole settore dello sminamento e bonifica da ordigni e residuati bellici sommersi, che ha dedicato gran parte dell’attività all’esplorazione e alla documentazione delle acque marine a ogni profondità; e François Guerrero, specialista francese in immersioni tecniche e in ambienti freddi, che ha esplorato relitti e ambienti sommersi complessi portando avanti attività di formazione e divulgazione.

Il Premio Academy Award 2025 – che è il corrispettivo del Tridente d’Oro ma conferito a società, enti o istituzioni – sarà assegnato a Jonian Dolphin Conservation, organizzazione non governativa italiana impegnata nella tutela dei delfini e degli altri cetacei nel Mar Ionio e nelle aree circostanti.

“Questo è il parterre della rassegna – ha concluso Ferraro – e invitiamo il pubblico a venire ad ascoltare le relazioni delle illustri personalità che saranno premiate”.

A sancire l’internazionalità della manifestazione, nell’ambito di Mare Nordest domenica 25 maggio si svolgerà la 2ª Traversata delle Tre Nazioni – Gara Internazionale di nuoto in acque libere – singola e staffetta: atlete e atleti italiani, croati e sloveni affronteranno una sfida di 27 km. in mare aperto, partendo da Punta Salvore in Croazia, attraversando il tratto di mare davanti a Pirano per arrivare infine a Trieste, approdando davanti a Piazza dell’Unità d’Italia. La Traversata rappresenterà anche un’opportunità per celebrare la cooperazione internazionale e l’unità tra diverse nazioni e suggellare il loro profondo legame con il mare. A premiare gli atleti sarà la madrina dell’evento, la torinese Silvia Boidi, prima donna a compiere tre volte la Traversata delle Bocche di Bonifacio e già presente alla prima edizione della Traversata. Testimonial sarà Dino Schorn, ex nazionale di nuoto di fondo affermatosi come uno dei protagonisti del nuoto master, coronando la sua eccezionale carriera nella stagione 2022/2023 con una vittoria mondiale a Fukuoka, in Giappone. Ad accogliere le atlete e gli atleti ci saranno anche le unità cinofile dell’associazione Cani Salvataggio Trieste. Durante l’evento, è programmata una dimostrazione di soccorso in cui verranno utilizzate unità cinofile specializzate nel salvataggio in acqua, pronte a intervenire in situazioni di emergenza.

Particolarmente vasta anche la sezione dedicata alle conferenze, tra cui spicca quella sulla “Nascita e sviluppo della subacquea tecnica” a cura di IANTD. L’edizione di quest’anno rivolgerà particolare attenzione infatti a questo particolare segmento della subacquea che richiede dedizione e sicurezza, aprendo a esperienze straordinarie come l’esplorazione di grotte, miniere sommerse e relitti. Pioniera nella formazione con corsi d’immersione nitrox e tecniche avanzate, l’International Association Nitrox & Technical Divers IANTD, fondata negli Usa nel 1985, è stata introdotta in Italia da Fabio Ruberti nel 1993 e opera in tutti i paesi che si affacciano sulle coste dell’Adriatico orientale. Durante la manifestazione verrà presentato un innovativo sistema di respirazione subacquea progettato da Arne Sieber.

Di assoluta rilevanza all’insegna dell’impegno per la salvaguardia ambientale che permea le attività proposte da Mare Nordest si preannuncia il Convegno sull’Operazione Reti Fantasma, che gode del sostegno di BAT Italia.

Il tema verrà trattato da Massimiliano Falleri, Responsabile della Sezione Subacquea di Marevivo, con il progetto volto al recupero di reti da pesca abbandonate (ALDFG), che minacciano gravemente l’ecosistema marino. Queste reti fantasma possono intrappolare animali e generare microplastiche, compromettendo la biodiversità e causando la morte di circa 100.000 mammiferi e un milione di uccelli marini ogni anno.

“In BAT mettiamo la sostenibilità al centro di ogni nostra azione, con la consapevolezza che le aziende oggi hanno un ruolo chiave nella tutela dell’ambiente. Sostenere l’Operazione Reti Fantasma significa dare un contributo concreto alla salvaguardia del mare e della biodiversità. Come BAT, vogliamo essere parte attiva del cambiamento, con un impegno che va oltre il nostro business e che guarda al benessere dell’ambiente e della comunità che ci ospita” ha dichiarato Andrea Di Paolo, Vicepresidente BAT Italia e Presidente di BAT Trieste.

“I relitti di Trieste nello Stretto di Messina” saranno al centro della conferenza tenuta da Andrea Murdock Alpini, esploratore subacqueo insignito del Tridente d’Oro 2024 che al largo di Cannitello (Reggio Calabria) ha scoperto un antico porto ben conservato. Alpini, noto per il suo impegno nella storia e archeologia marittima e negli ecosistemi sottomarini, presenterà la ricostruzione storica di navi nate a Trieste, di cui ha rinvenuto il relitto: una scoperta che arricchisce notevolmente il patrimonio culturale della città, evidenziandone il legame con la storia della navigazione.

Mare Nordest rientra per il secondo anno consecutivo nel progetto “Un mare di centri” del Centro di Informazione europea EUROPE DIRECT Trieste, gestito dal Comune di Trieste – Ufficio Comunicazione, Direzione Generale, Servizio Informazione Istituzionale e Open Government in convenzione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Al progetto “Un mare di centri” partecipano diversi centri della rete italiana Europe Direct con il sostegno della Rappresentanza della CE in Italia a Roma con l’obiettivo di creare eventi ed attività per sensibilizzare e contribuire a far crescere la consapevolezza che le azioni positive di ognuno possono portare ad un grande risultato: quello della salvaguardia dell’ambiente marino. Missione che è ben rappresentata dalle priorità della Commissione europea (https://commission.europa.eu/priorities-2024-2029_it) che si fondano sull’Agenda strategica dell’UE per il periodo 2024-2029.

Trieste è stata scelta per ospitare (all’interno di Mare Nordest) la tappa conclusiva del tour di divulgazione scientifica “Un mare di centri: Insieme per il Futuro del Mare”, a cura della Commissione europea – Rappresentanza in Italia e di Worldrise, organizzazione no profit che da oltre 10 anni si dedica alla conservazione efficace dei mari italiani e per l’occasione è stato concesso a Mare Nordest 2025 il patrocinio da parte della Commissione.

EUROPE DIRECT Trieste sarà a fianco della divulgatrice scientifica Mariasole Bianco, che nell’incontro aperto a tutti ospitato nella tensostruttura di Piazza dell’Unità d’Italia venerdì 23 maggio alle ore 16.00, racconterà, con l’ausilio di immagini suggestive, meraviglie e fragilità del mare per suggerire come cittadini, istituzioni e terzo settore possono agire insieme per proteggere in maniera efficace almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030 perseguendo l’obiettivo 30×30, prioritario nella Strategia per la Biodiversità 2030 dell’Unione europea.

La biologa marina Mariasole Bianco, fondatrice di Worldrise – organizzazione che opera su vari fronti, tra cui la ricerca scientifica, la formazione e l’educazione ambientale e la promozione di politiche sostenibili – è stata designata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia a Roma per promuovere la consapevolezza riguardo alle questioni ambientali. È anche presentatrice di documentari e programmi televisivi, tra cui “Kilimangiaro” (Rai3), dove condivide la sua passione per il mare e le sue meraviglie educando il pubblico sull’importanza della salvaguardia degli oceani e delle specie che li abitano”.

L’intera manifestazione Mare Nordest è stata registrata in EMD – European Maritime Day in my Country, della Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (MARE) – Commissione europea, campagna europea che promuove la conservazione degli oceani e pratiche sostenibili di economia blu.

Ospite d’eccezione di Mare Nordest sarà Sanda Delija, detentrice del record mondiale di apnea nella disciplina della Free Immersion (FIM) ottenuto il 17 marzo scorso immergendosi nel lago Baikal in Siberia sotto uno spesso strato di ghiaccio e raggiungendo i 55 metri di profondità. L’apneista di famiglia croata, cresciuta e residente a Trieste, ha saputo conquistare l’attenzione internazionale grazie alle sue imprese in immersione libera, effettuate cioè senza ausilio di attrezzature e utilizzando esclusivamente la forza delle braccia per calarsi in profondità e risalire in superficie tirandosi lungo la cima anche in condizioni estreme”. Nell’occasione Sanda Delija ha annunciato di aver messo a segno un nuovo record del mondo in FIM (free immersion) AIDA, toccando, il 4 maggio scorso a Mabini nelle Filippine, i 103 metri di profondità, impresa di cui parlerà venerdì 23 maggio alle ore 17.30.

“Vi ringrazio per l’invito a questa splendida manifestazione. Sono appena rientrata da due importanti viaggi, in Siberia sul lago Baikal e più di recente dalle Filippine e ho avuto l’onore di portare a casa due record del mondo, perché per me Trieste è casa. Ma come apneista di profondità, viaggiando per i mari e per i laghi di tutto il mondo, purtroppo sono anche testimone diretta del degrado dai nostri mari e quindi per me aver compiuto un’impresa di questo genere non significa solo un risultato sportivo fino a sé stesso, ma soprattutto significa avere voce per poter parlare della salvaguardia dei nostri oceani e poter far sì che anche le future generazioni possano godere delle meraviglie a cui io ho potuto assistere. Il mare è la mia casa, è la mia carriera, è la mia vita e desidero restituire al mare tutto quello che ho ricevuto”.

“Il clima: un viaggio tra passato, presente e futuro” sarà al centro dell’incontro a cura di Arturo Pucillo, esperto dell’ARPA FVG che parlerà della transizione dalla previsione meteorologica alla comprensione del clima, evidenziando come le tecnologie moderne possano migliorare la previsione degli eventi atmosferici.

Nell’ambito della manifestazione, sabato 24 maggio dalle 10.00 alle 18.00 presso il proprio lo stand in Piazza dell’Unità d’Italia, il personale di Arpa FVG sarà disponibile per illustrare il progetto europeo ALIENA – ALIgning Efforts to control Non-indigenous species in the Adriatic sea, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia.

Il progetto ALIENA ha lo scopo di creare un sistema di monitoraggio comune di specie non-indigene (NIS) a tutela della biodiversità. ALIENA si pone come obiettivo l’identificazione delle NIS che potrebbero rappresentare una minaccia per gli ecosistemi marini locali e lo sviluppo di soluzioni per l’allerta precoce che prevedono anche l’utilizzo di innovative tecniche di DNA ambientale.

All’edizione 2025 di Mare Nordest sarà presente una componente del women team di Luna Rossa Prada Pirelli che ha vinto la prima edizione della PUIG WOMEN’S AMERICA’S CUP FINALE. La velista triestina Giovanna Micol descriverà al pubblico la loro incredibile avventura.

L’architetto e subacqueo Enrico Torlo guiderà l’uditorio in un viaggio attraverso la Storia del Bagno Ausonia, inaugurato il 1° giugno 1934.

Ci sarà spazio anche per una proiezione speciale de “La notte del Conte Rosso”, film che narra l’affondamento del piroscafo Conte Rosso nel 1941, costato la vita a 1297 giovani soldati italiani, il cui relitto giace tutt’oggi nel mistero del fondo del mare, non essendo ancora stato localizzato con esattezza. Il documentario sarà presentato dai registi Mario Bonetti e Giovanni Zanotti.

Roberto de Gioia, Vicepresidente di Assonautica e tra i fondatori dell’evento “Appuntamento in Adriatico” che mira a promuovere il turismo nautico lungo la costa adriatica, presenterà il progetto con un focus particolare sul turismo sostenibile.

In collaborazione con il Centro Studi Astronomici Antares, verrà offerta una serata di osservazione delle meraviglie del cosmo, intrecciando astronomia e navigazione storica. Alla magnificenza del Cosmo sarà dedicata anche la mostra fotografica “Antares”. Sono previsti inoltre incontri con specialisti per scambiare conoscenze sulle tecniche di fotografia, trasformando l’evento in una significativa opportunità culturale e formativa tanto per la comunità astrofila quanto per semplici curiosi.

Il periodico Nord Adriatico Magazine sarà presente con alcuni suoi giornalisti, evidenziando l’importanza del mare per l’economia locale e raccontando la vita portuale di Trieste e Monfalcone.

All’interno della manifestazione, l’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste, co-organizzatore di Mare Nordest 2025, Giorgio Rossi, presenterà il progetto che prevede la realizzazione di una replica in scala 1:1 del Batiscafo Trieste, che – costruito nei cantieri di Monfalcone su progetto dello svizzero Auguste Piccard e grazie ai finanziamenti raccolti da Diego de Henriquez – nel 1960 conseguì il record di profondità sotto il livello del mare, a 10 902 metri, nella Fossa delle Marianne. Il progetto, basato sui disegni originali, ha preso avvio con il supporto finanziario del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di sponsorizzazioni private con un team di lavoro composto da vari esperti, tra cui ingegneri, storici e imprenditori. Una volta completata, la replica del più famoso batiscafo della storia sarà esposta all’interno del Museo della Guerra per la Pace intitolato al visionario collezionista triestino.

Emanuele Vitale e Romano Barluzzi presenteranno il libro-non libro “ImmagiMare – immagini e parole dal mondo sommerso”, progetto editoriale che unisce immagini e parole, creando un legame evocativo con l’acqua. Il lavoro – pensato come strumento pedagogico per le scuole superiori – esplora la subacquea attraverso un dialogo tra testi e fotografie, stimolando emozioni e sentimenti legati al mare e alle relazioni con (e tra) le sue creature.

Nel solco della lunga tradizione che contraddistingue Mare Nordest, sono previsti laboratori e seminari sulle problematiche marine, coinvolgendo i bambini della fascia primaria e attori istituzionali. L’attività sarà svolta grazie alla collaborazione con i principali partner istituzionali scientifici (Università degli Studi di Trieste, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – Arpa FVG, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Museo Nazionale dell’Antartide – MNA, Centro Studi Astronomici Antares Trieste – Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) e grazie ai percorsi di innovazione sociale promossi dalla Fondazione Pietro Pittini.

La manifestazione sarà arricchita da un prestigioso evento dedicato alle scuole. Special Edition Ocean Film Festival World Tour Italia per le Scuole propone una selezione di corto e mediometraggi legati al mondo del mare, degli oceani e di tutti coloro che si impegnano a proteggerli presentati nel corso delle edizioni italiane del Tour e pensata appositamente per le scuole superiori a cura di ITACA The Outdoor Community. In particolare sarà proiettato “Ice Maiden” che racconta la storia della velista australiana Lisa Blair, prima donna a completare un viaggio in solitaria intorno all’Antartide in 92 giorni battendo il record detenuto dal russo Fedor Konyukhov che sarà la Madrina dell’edizione 2025 di Mare Nordest. Il film esplora le sfide fisiche e mentali affrontate durante la sua avventura. La velista ha anche stabilito il record di navigazione intorno all’Australia e tra Sydney e Auckland, utilizzando la sua esperienza per sensibilizzare sul cambiamento climatico attraverso il progetto “Climate Action Now”.

Ospite speciale della manifestazione sarà Sergio Davì, gommonauta esperto di navigazione oceanica. Skipper professionista con la passione per le avventure estreme, ideatore e comandante di ben cinque imprese nautiche di portata mondiale, tra cui la “Ocean to Ocean RIB Adventure”, transoceanica in gommone da Palermo a Los Angeles e già ospite nelle ultime due edizioni di Mare Nordest, Davì presenterà la sua nuova impresa “Japan Sea Expedition”, che lo porterà da Palermo a Tokyo su un gommone di 11 metri tra il 2025 e il 2026. Per la spedizione, che avrà anche un’importante componente scientifica, mirata alla ricerca e monitoraggio della salute ambientale, in collaborazione con il CCM e l’Università degli Studi di Palermo, Davì utilizzerà il gommone Nuova Jolly Prince 38 cc, già impiegato nella sua precedente impresa.

Particolarmente nutrita anche la sezione artistica. In occasione del ventesimo anniversario della scuola GeA Danza della coreografa Ambra Cadelli, verrà proposto lo spettacolo di danza contemporanea, Trieste Sea Sunset Dance.

La mostra di fotografia subacquea “Sguardi dal Mare” offrirà una selezione degli scatti realizzati nel corso della 1ª Gara Internazionale di Fotografia Subacquea di Trieste organizzata in aprile da Mare Nordest e patrocinata da Sport e Salute, FIPSAS, ASI e Marevivo. A corollario del percorso espositivo che evidenzierà la bellezza degli habitat marini e promuoverà la conservazione ambientale si terranno anche degli incontri con esperti per condividere le tecniche fotografiche.

Novità di quest’anno, in collaborazione con Radio Punto Zero – media partner di Mare Nordest – e con Eataly Trieste di Riva Tommaso Gulli – sarà lo Show Cooking “Il mare è servito”: chef qualificati cucineranno dal vivo guidando il pubblico in un viaggio gastronomico, rivelando tecniche culinarie e segreti per preparare piatti deliziosi a base di pesce.