Pint of Science 2025 a Trieste: scienza a tutta birra!

16 Maggio 2025

Trieste si prepara ad accogliere la più grande festa della divulgazione scientifica al mondo: Pint of Science torna nei pub della città nelle serate del 19, 20 e 21 maggio. Quest’anno, l’evento celebra un traguardo speciale: dieci anni di scienza alla spina in Italia!

La città si trasforma in un laboratorio di idee con l’ottava edizione cittadina

Per tre serate, la scienza sarà protagonista in cinque location che ospiteranno le menti più brillanti della ricerca italiana: Old London Pub, Meeting Point, Waikiki – Speaki-tiki bar, The Hop Store e Il Bistro’ sono i pub triestini dove esperti di diverse discipline si alterneranno per raccontare storie di astrofisica, tecnologia, scienze della Terra e innovazione, il tutto davanti a un boccale di birra e in un’atmosfera informale e coinvolgente.

Al Old London Pub, i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ci parleranno di fenomeni geologici e ambientali. Elisa Zuccolo e Stefano Salon ci mostreranno come i supercomputer possano aiutare nella gestione delle emergenze sismiche, mentre Florence Colleoni ci accompagnerà dietro le quinte delle conferenze sul clima, svelando il ruolo degli scienziati nelle decisioni politiche. Infine, Marinella Favot esplorerà il futuro dell’approvvigionamento delle Terre Rare, svelando le sfide dell’economia circolare e le innovazioni nella ricerca sui brevetti.

Al Meeting Point, la tecnologia sarà al centro della scena con la sezione Tech Me Out. Marco Molinaro ci guiderà nell’affascinante mondo della European Open Science Cloud, rivelando i benefici e le sfide della scienza aperta. Enrico Giro racconterà il lavoro dietro la preparazione della grande survey del Vera Rubin Observatory, mentre Stefano Borgani ci mostrerà come i supercomputer massivamente paralleli aiutino a simulare la nascita e l’evoluzione delle galassie.

La fisica e l’astronomia troveranno spazio al Waikiki – Speaki-tiki bar, dove Meriem Behiri ci farà riflettere sull’importanza dello studio di galassie e buchi neri, mentre Alessandro Vigliano presenterà le più recenti tecnologie per osservare il cielo e identificare straordinari eventi astrofisici. Nicola Gentile Fusillo ci porterà in un viaggio nel futuro del Sole e della Terra, spiegando come le stelle più antiche della Via Lattea ci aiutino a comprendere il destino del nostro sistema solare.

L’esplorazione dell’universo continuerà al The Hop Store, dove Anna Villani svelerà il ruolo dei sensori al silicio nella fisica delle alte energie e Claudia Merlassino ci guiderà nella ricerca della Materia Oscura, dai telescopi alle collisioni di particelle. Antonio Santaniello, infine, ci mostrerà come le simmetrie siano una chiave fondamentale per comprendere i fenomeni fisici, dalle calamite ai segreti delle particelle subatomiche.

Infine, al Il Bistro’, si parlerà di comete e sostenibilità con Marco Fulle, che racconterà le sorprendenti reazioni chimiche osservate nella cometa C/2024 G3 ATLAS, mentre Alice Damiano, Giovanni Lacopo e Sebastiano Cantarella analizzeranno l’impatto ambientale delle simulazioni cosmologiche. La serata finale vedrà Roberto Ingrao spiegare come gli ammassi di galassie e l’effetto lente gravitazionale ci aiutino a studiare la gravità e l’evoluzione del cosmo.

Un evento per tutti

Pint of Science è un festival gratuito e non a scopo di lucro, reso possibile grazie al contributo di sponsor nazionali e locali. Tra i principali sostenitori dell’edizione 2025 troviamo INFN, INAF, NQSTI e MNESYS, oltre a numerose realtà locali che supportano la manifestazione.

Un brindisi alla scienza!

“Ogni anno Pint of Science tocca temi di grande attualità scientifica in un modo accattivante e conviviale – commenta Alessia Tricomi, responsabile nazionale e Presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia – riconfermandosi come un evento di riferimento nel panorama mondiale della divulgazione scientifica. Vi aspettiamo numerosi per sorseggiare scienza e birra e brindare al nostro decimo compleanno!”

Per maggiori informazioni e per il programma completo, visita il sito ufficiale: Pint of Science Trieste.