Venerdì 9 Maggio Marcela è ospite della GrooveBox Beat Boutique allo Streaming Club

23 Aprile 2025

Finale della prima stagione della GrooveBox Beat Boutique, l’appuntamento mensile che ha portato allo Streaming Club di Trieste il sound eclettico dei dancefloor europei, dalla UK House alla Indie Dance fino a lambire i confini della Trance e del Breakbeat.

Ospite d’onore, MARCELA.

Fresca vincitrice del concorso nazionale Elector nella categoria “New Faces”, è già una portabandiera della moderna scena House croata, si è recentemente esibita in club iconici come il Depo di Zagreb ed il Nemo di Rijeka, la sua data allo Streaming Club è un’esclusiva di GrooveBox Radio, nonché il suo esordio in Italia, giusto prima dell’avvio della sua stagione estiva che la vedrà protagonista dei principali festival del litorale croato e non solo.

A fare gli onori di casa:

DID, dj dal 1991, ideatore e conduttore del Podcast GrooveBox Radio, che ogni Giovedì dalle 11:00 su Spotify analizza e promuove tutto ciò che ruota attorno alla Club Culture parte da Trieste per abbracciare tutta la Regione Friuli – Venezia Giulia, le Province di Venezia e Treviso, la Slovenia fino a Ljubljana e la Croazia fino a Rijeka e Pola.

DAVEMOCRACY, talento emergente con una sviscerata passione per il lato più “groovy” della House e della Indie Dance, utilizzando tricks tecnici che rendono i suoi set esplosivi.

La serata inizia alle 23:30 per finire alle 05:00 allo Streaming Club di Trieste, in Via San Cilino, 36, a pochi passi dalla chiesa del rione di S.Giovanni.

Il club è raggiungibile anche con il servizio Bus Notturno TS On Demand attivo tutta la notte.

Il preparty ufficiale, dalle 21:00 alle 23:30 si svolge alle Malerbe, in Via Pozzo di Crosada (Cavana zona pedonale) con dj ospite LOREN, che porta un’inedita selezione di ritmi globali difficili da sentire dalle nostre parti.