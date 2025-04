X edizione del Triestebookfest L’isola che non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari

19 Aprile 2025

“L’isola che non c’è” è il titolo scelto per la X edizione del Triestebookfest, un omaggio all’immaginario di Peter Pan

“L’isola che non c’è” è il titolo scelto per la X edizione del Triestebookfest, un omaggio all’immaginario di Peter Pan, ma anche una dichiarazione d’intenti: a Trieste esiste davvero un luogo dove fantasia, parole e creatività prendono vita. Per una settimana, da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio (e una continuazione dal 14 al 18 maggio), la città si trasforma in un arcipelago di storie e pensieri, con 45 eventi che vedono protagonisti 42 autrici e autori, italiani e internazionali, in dialogo con quasi 30 ambasciatori della cultura locale, ospitati in 13 diversi luoghi “in giro per Trieste”.

L’apertura ufficiale del Festival venerdì 2 maggio (dalle 17.30) al Teatro Miela – come sempre preceduta da una serie di eventi già da lunedì 28 aprile – è affidata a una voce autorevole: l’autrice Loretta Napoleoni, in dialogo con Cristiano Degano, Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, presenta in anteprima nazionale il suo ultimo libro “Tecnocapitalismo. L’ascesa dei nuovi oligopoli e la lotta per il bene comune”, un viaggio lucido e necessario nei meccanismi del potere contemporaneo, dove l’intelligenza artificiale, uno dei temi del Festival, occupa uno spazio sempre più preponderante.

Ideato e organizzato dall’Associazione culturale Triestebookfest, con la direzione artistica della Presidente Loriana Ursich, in coorganizzazione con il Comune di Trieste, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, il sostegno de Le Fondazioni Casali ETS e della Fondazione CRTrieste, la media partnership de Il Piccolo e il patrocinio di FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, il Festival letterario festeggia il decennale riprendendo il tema della prima edizione con la celebrazione del talento, raccontando il potere della creatività e dell’immaginazione.

Il programma della X edizione del Festival è stato illustrato con una conferenza stampa dalla Presidente del Triestebookfest, Loriana Ursich, e per il Comune di Trieste dall’Assessore alle politiche della cultura e del turismo Giorgio Rossi e dall’Assessore alle politiche dell’educazione e della famiglia Maurizio De Blasio.

“Un traguardo importante” – ha sottolineato la Presidente dell’Associazione Culturale Triestebookfest, Loriana Ursich – “per una realtà nata dalla passione di quattro donne che, nel 2015, hanno pensato di mettere insieme le loro competenze per realizzare il progetto di una manifestazione organica che parlasse di libri e di lettura in una città dalla grande tradizione letteraria come Trieste, che ne era priva. Ed è stata sin da subito pensata non come una mera carrellata di libri ed editori, ma che avesse un tema su cui dibattere e confrontarsi: creando un’isola che non c’era, uno spazio che mancava”.

“L’isola che non c’è – storie, persone e altri luoghi immaginari” – questo il titolo completo della X edizione – riprende i modi e i linguaggi tipici di questi dieci anni di Festival, allargando la visione con punti di vista diversi, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più vario, attento e preparato. “Tre i filoni previsti, dedicati a creatività, talento e immaginazione” – ha anticipato Loriana Ursich – “con il ritorno, negli incontri con gli autori, delle scrittrici e degli scrittori che hanno fatto grande la storia del Triestebookfest insieme a nuove importanti proposte, con un confronto tra immaginario umano e artificiale (in collaborazione con il Festival Scienza&Virgola) e un focus dedicato alla lingua tedesca, slovena e croata (e non solo) e al ruolo importante della traduzione”.

“Stiamo vivendo tempi bui e dobbiamo combattere insieme una battaglia per un futuro migliore, anche sfruttando l’isola che è dentro di noi per riuscire a cambiare le cose” – ha affermato l’Assessore Giorgio Rossi, citando il titolo del Festival. “Un percorso che Triestebookfest porta avanti da tanti anni con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la comprensione della società, le aspettative culturali dei cittadini”. “La lettura di libri è un segnale di crescita indispensabile” – ha aggiunto l’Assessore Maurizio De Blasio – “e con il gioco, la fantasia, la curiosità e il piacere della scoperta, rappresenta un dono enorme che possiamo fare alla cittadinanza”.

Alcuni degli eventi in programma

Tra i 45 eventi, tutti a ingresso libero (salvo dove, nel programma completo visibile sul sito al link www.triestebookfest.com, è espressamente indicata la prenotazione da fare al +39 3314373087, anche e preferibilmente via WhatsApp), si segnalano alcuni appuntamenti.

Lunedì 28 aprile, al Museo LETS alle 18.00, l’autore Miran Košuta dialoga con Elvio Guagnini su “Altronauti, scrittori di frontiera italiani e sloveni”, una raccolta di saggi e studi che partono dal padre della cultura slovena Primož Trubar e dalla ricezione di Dante tra gli sloveni, passando per autori come Svevo, Saba, Slataper, per arrivare, ad esempio, a Boris Pahor, Tomizza, Prenz.

Martedì 29 aprile, alla Libreria Minerva alle 18.00, l’autrice Anna Traini e i partecipanti al laboratorio di creatività autobiografica propongono “Narratori di sé. Creatività e consapevolezza nella scrittura autobiografica”, mentre al CXTrieste | Giulia Campus Hostel & Hotel alle 18.30 la Booktoker Magdalena Rosa (Magsbook con 270,000 follower) dialoga con Enrico Marchetto su “Lettura e Social Media, il fenomeno dei booktoker”.

Mercoledì 30 aprile, all’Antico Caffè San Marco alle 18.00, presentazione della mostra “L’isola che non c’è, ancora”, curata da Peter Iancovich e Federica Luser che si tiene presso Trart e Passageartecontemporanea con opere di Carlo Alberto Andreasi, Alessandra Calò da Bo, Roberto Chessa, Maria Josè d’Aprile, David Dalla Venezia, Alda Failoni, Marina Pohl, Pietro Porro, Banfsheh Rahmani, Michele Rigoni, Alessandra Spigai.

La giornata inaugurale della X edizione del vero e proprio Festival, venerdì 2 maggio, offre numerosi appuntamenti che si concludono al Teatro Miela alle 17.30 con la presentazione in prima nazionale del volume “Tecnocapitalismo. L’ascesa dei nuovi oligopoli e la lotta per il bene comune” a cura dell’autrice Loretta Napoleoni in dialogo con Cristiano Degano.

Fra i tanti incontri del fine settimana, sabato 3 maggio alle ore 12.00 al Civico Museo Sartorio l’autrice Emma Braslavsky dialoga con Simone Weißkopf su “Era pallida la notte, brillavano le luci”, romanzo dedicato a Berlino, in un futuro prossimo.

Alle 16.00 alla Sala Xenia, l’editore Giuseppe Russo e l’autore francese Mokhtar Amoudi dialogando con Daniela Picoi presentano il romanzo Gramma Feltrinelli “Le condizioni locali”, accolto con grande successo in Francia.

Alla Sala Teatro Piccola Fenice, alle 16.30, l’autore Paolo Di Paolo propone il reading “Certi romanzi di un secolo fa. Dal Grande Gatsby a Mrs Dalloway, la rivoluzione letteraria degli anni Venti”. Alle 17.30, l’autore Riccardo Falcinelli dialoga con Annalisa Metus su “Virus. Storie del volto dall’antichità ai selfie” e alle 18.30 l’autore Sandrone Dazieri dialoga con Sarah Del Sal su “Uccidi i ricchi”, che segna il ritorno di Colomba Caselli e Dante Torre, protagonisti della serie iniziata con il bestseller “Uccidi il padre”. Tutti questi appuntamenti sono supportati dalla presenza di un interprete della lingua dei segni.

Il programma di domenica 4 maggio si apre alle 11.00 alla Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevic con “Io & Ia. Mente, Cervello e GPT”, un evento in collaborazione con il Festival “Scienza & Virgola” e la partecipazione degli autori Simone Rossi e Riccardo Manzotti, in dialogo con Alessandro Tavecchio. Alla stessa ora, al Civico Museo Sartorio, la scrittrice Martina Del Romano dialoga con Agnese Baini su “Storie di un certo genere. Tradurre l’adolescenza, fra ricerca di sè e relazioni interpersonali”.

Alla Sala Xenia alle ore 16.00, le autrici Ludovica Billi e Chiara Bucello dialogano con Michela de Faveri sulla piattaforma “The Deaf Soul – Facciamo rumore. Per chi vive nell’ombra della sordità e per chi non vuol sentire”, evento in collaborazione con ENS FVG – Ente Nazionale Sordi.

Alla Sala Teatro Piccola Fenice alle 17.00, lo scrittore e traduttore Giuseppe Culicchia propone il reading “Una storia americana” con una serie di letture attraverso la letteratura d’oltre oceano.

A coronamento della X edizione del Triestebookfest, gran finale domenica 18 maggio, alle 17.30 alla Sala Teatro Piccola Fenice, l’autore Lino Guanciale e il regista Davide Sacco presentano la loro ultima collaborazione (“Napoleone. La morte di Dio”) grazie alla quale “la parola diventa sguardo, su noi stessi e sul mondo che ci circonda”.

Le iniziative collaterali

– 10 anni, tutte le Lulù di Fabrizio Masi, mostra delle dieci locandine del Triestebookfest, al Museo LETS – Letteratura Trieste, visitabile dal 28 aprile al 14 maggio (dalle 10.00 alle 17.00), organizzata grazie al sostegno di IES Magazine.

– Facce da Triestebookfest di Lara Perentin, con le più belle fotografie del Festival alla Sala Xenia, dal 2-4 maggio (dalle 10.00 alle 20.00).

– L’isola che non c’è, ancora, con le opere di Carlo Alberto Andreasi, Alessandra Calò da Bo, Roberto Chessa, Maria Josè d’Aprile, David Dalla Venezia, Alda Failoni, Marina Pohl, Pietro Porro, Banfsheh Rahmani, Michele Rigoni, Alessandra Spigai. A cura di Peter Iancovich e Federica Luser, a Spaziotrat e Passage Arte Contemporanea, visitabile dal 18 aprile al 10 maggio (da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30).

– La Lettrice e il Paesaggio Umano, una passeggiata speciale ideata con Giorgio Cescutti (Libribelli), domenica 4 maggio, ore 11.00.

In giro per Trieste

Molteplici i luoghi “In giro per Trieste”: dalle sedi messe a disposizione dal Comune di Trieste (Civico Museo Sartorio, Palazzo Gopcevich, Museo LETS Letteratura Trieste) alle Sale del Teatro Miela e del Teatro Piccola Fenice, Xenia, CXTrieste Giulia Campus, Spazio Trart e Passage Arte Contemporanea, alle immancabili librerie (Antico Caffè San Marco, Libreria Minerva, Libreria Antiquaria Saba, Libreria Lovat).

Le realtà partner

Numerose le realtà partner del Triestebookfest coinvolte, in molte anche negli anni passati, nella realizzazione degli eventi: Alpe Adria Cinema, Associazione Vitale Onlus, Casa Cave Contemporary Art, Fondazione Luchetta, IES Magazine, CX Trieste, Trart, Parole Controvento, ENS Ente Nazionale Sordi FVG, Natiperleggere, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, CulturArteffetto, Alea Aps.

Tra le novità, la collaborazione con il Centro di formazione professionale CIOFS: per la prima volta, studentesse e studenti affiancheranno l’organizzazione nelle attività più affini ai loro percorsi di studio: un’occasione concreta di learning by doing, che permette ai ragazzi di conoscere da vicino il mondo dell’editoria, il dietro le quinte di un festival culturale e di fare esperienza sul campo.

Triestebookfest continua…



Mercoledì 14 maggio, ore 18.00, LETS

Ore “Biblionauti” Mappa del Tesoro di Trieste

Ideato, curato e interpretato da Lorenzo Zuffi, in collaborazione con Vitale Aps

Un viaggio urbano tra letteratura contemporanea e geografia sentimentale. Attraverso le parole di scrittrici e scrittori legati a Trieste, il pubblico è invitato a scoprire una mappa invisibile: quella dei luoghi raccontati, vissuti, sognati. Ogni tappa è una lettura, ogni testo un indizio, ogni storia un tesoro nascosto nella città.

Venerdì 16 maggio, ore 19.00, Parole Controvento aps

“Creatività e Social tra Realtà e Altrove”

L’autore Enrico Marchetto dialoga con Fosca Pozzar Colinassi per addentrarsi nella mente di chi fa marketing con immaginazione e spirito critico.

Domenica 18 maggio, ore 18.00, Sala Teatro Piccola Fenice

Lino Guanciale e Davide Sacco: la parola diventa sguardo, su noi stessi e sul mondo che ci circonda. Lino Guanciale e l’autore e regista Davide Sacco parlano della loro ultima collaborazione: “Napoleone. La morte di Dio”. Un’occasione per raccontare la magia della parola che sul palco diventa gesto e voce.