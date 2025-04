Inaugurato il rifugio Premuda

18 Aprile 2025

Giovedì 17 aprile 2025, alle ore 17.00, alla presenza di Autorità e Istituzioni, si è inaugurato il nuovo corso del Rifugio Mario Premuda della Società Alpina delle Giulie APS – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano che lo costruì nel 1940 all’imboccatura della Val Rosandra, non lontano dal paese di Bagnoli della Rosandra (Comune di San Dorligo della Valle).

Con l’alzabandiera a cura degli alpini dell’ANA “Guido Corsi” di Trieste alla presenza di Aleksander Coretti, Sindaco di San Dorligo della Valle, di Pierpaolo Roberti, Assessore alle Autonomie Locali, su delega del Presidente Fedriga per Regione Friuli Venezia Giulia e di Serena Tonel, Vice Sindaco, e Michele Babuder, Assessore di Politiche del Territorio,del Comune di Trieste e di altre istituzioni si è aperta una nuova stagione per il Rifugio Mario Premuda che, oltre al Presidente e al Direttivo della Società Alpina delle Giulie ha visto presenti esponenti dei vari gruppi della SAG, in particolare quelli più legati alla storia del rifugio: il GARS – Gruppo Alpinisti Rocciatori Sciatori e la Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici.

Dopo una prima ristrutturazione avvenuta nel 1989, il Rifugio M. Premuda si presenta al suo affezionato pubblico dopo un anno e mezzo di chiusura che ha permesso alla Società Alpina delle Giulie di intervenire con lavori di un certo rilievo: è stato infatti rinnovato tutto l’edificio dal tetto alle facciate e a buona parte dei serramenti e sono stati rifatti tutti gli impianti secondo le norme correnti, cucina compresa.

La gestione del rifugio è stata assegnata alla Almost Blue srls, società di cui è socio amministratore Franco Bulli che, con questa nuova avventura imprenditoriale, vestirà anche i panni del rifugista. Alla Almost Blue si devono le scelte d’arredo degli interni e il rinnovo dell’attrezzatura della cucina.

Inaugurato nel 1940 e intitolato all’omonimo speleologo e alpinista il Rifugio Mario Premuda può fregiarsi del titolo di rifugio più basso d’Italia oltre ad essere storica sede della prima Scuola Nazionale di Alpinismo fondata nel 1929 da alcuni soci GARS – Gruppo Alpinisti Rocciatori Sciatori tra cui spicca la figura del celebre alpinista Emilio Comici, socio della SAG, a cui la Scuola verrà intitolata in seguito alla sua prematura scomparsa.

Il rifugio, almeno fino a ottobre, sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00, poi inizierà ad osservare un giorno di riposo settimanale. Per info tel. 040 2037027.