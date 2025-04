Patria del Friuli 2025: la festa ufficiale a Sacile per la 48ª edizione

3 Aprile 2025

Torna anche nel 2025 la festa della Patria del Friuli, appuntamento simbolico per tutta la comunità friulana. Le celebrazioni ufficiali si svolgeranno domenica 6 aprile a Sacile, in occasione della 48ª edizione della festa.

La giornata commemora la nascita dello Stato patriarcale friulano, istituito il 3 aprile 1077, ben 948 anni fa. L’evento è promosso dal Comune di Sacile, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da ARLeF, con la collaborazione dell’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”.

La scelta di Sacile come cuore della Festa della Patria del Friuli ha un forte valore storico: l’8 novembre 1366, proprio qui il patriarca Marquardo di Randeck promulgò le Constitutiones Patriae Fori Iulii, il primo vero codice giuridico friulano, rimasto in vigore fino al 1797.

Oltre a Sacile, la festa della Patria del Friuli sarà celebrata in oltre 200 eventi su tutto il territorio friulano. In programma:

Presentazioni di libri – Concerti – Spettacoli teatrali – Laboratori per bambini – Degustazioni – e tanto altro.

Consulta il programma completo sul sito di ARLeF o sui canali ufficiali della Regione.

