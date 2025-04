La lince Luna potrebbe diventare mamma: segnali promettenti dal Friuli Venezia Giulia

3 Aprile 2025

Dai boschi delle Prealpi Giulie arriva una notizia carica di speranza per la biodiversità del Friuli Venezia Giulia: Luna, giovane esemplare di lince eurasiatica, potrebbe presto diventare mamma.

Dopo essere stata reintrodotta nel territorio nell’ambito dei progetti ULyCA2 e LIFE Lynx, Luna ha esplorato un ampio territorio, spostandosi tra le Giulie, il Cividalese e la Val Trenta in Slovenia. Durante la stagione degli amori ha trovato un compagno e, secondo i ricercatori, potrebbe dare alla luce i suoi primi cuccioli già nel mese di giugno. Si tratterebbe di un evento straordinario per la conservazione della lince in Italia e sull’intero arco alpino.

Per garantire il monitoraggio continuo senza disturbare l’animale, un team di esperti ha recentemente catturato Luna nei boschi delle Prealpi Giulie per sostituire il suo radiocollare in esaurimento. L’operazione, condotta con la massima attenzione al benessere della lince e dell’ambiente, ha coinvolto il Progetto Lince Italia, i Carabinieri Forestali di Tarvisio, l’Università di Udine e la Stazione Forestale di Attimis. Dopo i controlli sanitari di routine, Luna è stata rilasciata nel suo habitat naturale, dove ha ripreso i suoi spostamenti.

Il nuovo collare permetterà di seguire Luna con discrezione e, con un po’ di fortuna, di documentare quella che potrebbe diventare la seconda cucciolata di lince in Friuli Venezia Giulia dal 2014.

Attualmente si contano sei linci nella regione, ma se tutto andrà per il meglio, il numero potrebbe presto crescere. Un segnale incoraggiante per il futuro della lince nelle Alpi sud-orientali e per tutti gli sforzi di conservazione portati avanti negli ultimi anni.

Il ritorno della lince nelle Alpi è una sfida complessa, ma anche una grande opportunità per la biodiversità e per riscoprire un animale che per troppo tempo è stato assente dai nostri boschi.

