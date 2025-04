Ok al terzo mandato anche per i sindaci: sarà Dipiazza l’erede di Dipiazza

1 Aprile 2025

Svolta a sorpresa sulla ricerca per l’erede del sindaco Roberto Dipiazza. Sarà Dipiazza stesso, con grande soddisfazione dell’ormai storico primo cittadino della città di Trieste.

Contro ogni previsione arriva infatti l’ok ufficiale: anche i sindaci dei Comuni sopra i 15.000 abitanti potranno correre per il terzo mandato consecutivo.

Dopo aver guidato Trieste per quattro mandati non consecutivi (2001-2011, poi 2016-oggi), Dipiazza sembra dunque intenzionato a chiudere il cerchio con il quinto giro di boa, entrando di diritto nel Guinness dei Primati come sindaco eterno di Trieste.

“E’ una notizia bellissima che siamo molto soddisfatti,” la dichiarazione del primo cittadino. “Se ho qualche dubbio sulla mia vittoria? Tutti gli avversari che mi sono confrontato li ho sempre battuti, sin dai tempi di Muggia, cittadina che sono ancora molto legato. Questo terzo mandato che si parlava da tempo mi darà la possibilità di portare a termine le molte opere che ci siamo impegnati in questi anni. Una su tutte: l’ovovia, che tutti parlano senza sapere niente. Allora io dico: oggi, giorno che vi sveliamo che sarà Dipiazza l’erede di Dipiazza, vi svelo anche due cose sull’ovovia che stiamo lavorando da tempo.

La prima è che la allunghiamo fino a Muggia, in modo che rappresenti la continuità della mia storia da sindaco.

La seconda è che ci sarà un attrattore turistico di livello mondiale a Campo Romano, che porterà migliaia e migliaia di turisti ogni giorno su per vedere questa ottava meraviglia del mondo: una mia statua, alta 40 metri, tipo quel Gesù lì, famoso, il Cristo di Rio. No Rio Ospo (ride), ma quello dove fanno il Carnevale di Muggia brasiliano. Con una mano che mostra il Porto Vecchio, ormai nel suo pieno splendore, e l’altra aperta a mostrare il numero cinque, come i miei mandati da sindaco della mia Trieste. Sarà il colosso di Robi.”

E se i mandati poi nel 2031 diventeranno sei?

“Poco male,” risponde il sindaco con la battuta pronta. “Non ‘se’, ma ‘quando’ i mandati diventeranno sei (cosa che evidentemente dà per scontata, ndr) aggiungeremo un dito alla mano del colosso di Robi. A raffigurare un supereroe del lavoro, perché una mano normale per fare quello che ho fatto io non basta, servono dita in più!”