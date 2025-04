FameLab: a Trieste va in scena la comunicazione scientifica

1 Aprile 2025

Comunicare la scienza e la ricerca in modo divertente, coinvolgente ma sempre corretto: è l’obiettivo di FameLab, il talent della comunicazione scientifica che venerdì 4 aprile torna a fare tappa a Trieste. A partire dalle ore 9.00 sul palco della Sala Luttazzi (Magazzino 26) si esibiranno i partecipanti alla competizione, organizzata da Immaginario Scientifico, Università di Trieste, Università di Udine, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Comune di Trieste, nell’ambito del Protocollo d’intesa Trieste Città della Conoscenza. Collaborano a FameLab Trieste l’INAF-OATs e La Cappella Underground.

Nel corso della gara i candidati, provenienti da Università di Trieste, Udine, Milano e Trento, SISSA, IRCCS Burlo Garofolo, Elettra Sincrotrone Trieste, ICGEB, INFN Trieste e Padova, avranno a loro disposizione solo tre minuti per conquistare giudici e pubblico raccontando un tema scientifico che li appassiona e che dovranno esporre con chiarezza, esattezza e carisma.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito. Ad assistere alla gara ci saranno molte classi delle scuole superiori, che potranno anche votare il loro comunicatore preferito.

La giuria della gara, composta da esperti di scienza e di comunicazione, selezionerà i due vincitori della selezione locale, che riceveranno un premio in denaro, accederanno a una Masterclass in comunicazione scientifica, in programma a Perugia in giugno, e alla Finale Nazionale in programma a fine settembre 2025. Il vincitore di FameLab Italia 2025 avrà infine accesso alla finalissima FameLab International, in novembre, dove affronterà altri concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Degno di nota il fatto che i vincitori di FameLab Italia degli scorsi due anni provenivano entrambi dalla selezione di Trieste: nel 2024 ha vinto Francesco Dattilo, dottorando in ecologia marina all’Università di Trieste e OGS, nel 2023 Francesco Giacomarra, dottorando in Applied Data Science and Artificial Intelligence dell’Università di Trieste.

Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, dal 2012 il talent della scienza si svolge anche in Italia, organizzato da Psiquadro Perugia. FameLab 2025 coinvolge 8 città: Ancona, Bari, Camerino, Catania, Cosenza, Ferrara, Genova e Trieste.

Per i partecipanti è un’occasione per diffondere la propria attività di ricerca, una vetrina e un punto d’incontro internazionale, nonché un’opportunità di formazione su alcune delle tecniche più efficaci di comunicazione. Il pubblico avrà modo di scoprire un aspetto diverso della scienza e della ricerca: quello più umano, divertente e appassionato.