La scuola tra natura e digitale: insieme per far fiorire nuove competenze e sensibilità ambientale!

20 Marzo 2025

Ecothema, società cooperativa sociale di Trieste, ha lanciato un interessante progetto educativo “La scuola tra natura e digitale“, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo della Torre di Gradisca d’Isonzo, in Friuli-Venezia Giulia.

Questa iniziativa mira a coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie in percorsi didattici innovativi che uniscono natura, biodiversità e strumenti digitali avanzati, stimolando nei giovani un’autentica passione per le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).

Il sogno di Ecothema è quello di trasformare questa esperienza in un modello da esportare anche in altre scuole, ma per riuscirci ha bisogno del sostegno di tutti.

Se desideri contribuire o conoscere meglio il progetto, trovi tutte le informazioni dettagliate, sulla piattaforma di crowdfunding Ideaginger.it, alla pagina del progetto di Ecothema: La scuola tra natura e digitale

Ogni contributo, grande o piccolo, sarà fondamentale per regalare ai giovani un futuro migliore e sostenibile!