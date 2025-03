10 Marzo 2025

Il 22 e 23 marzo arriva il Festival ESSENZE DI STAGIONE, due giorni immersi nella magia della natura, dove si potrà:

Incontrare artigiani e operatori olistici, partecipare a percorsi di crescita personale, scoprire nuovi talenti e connettersi con la tua energia interiore, gustare un particolare street food vegetale per un’esperienza che nutre corpo e anima.

Il tutto nel prato vicino all’agriturismo Al Selvadigo, strada per Pesek, Trieste, Friuli-Venezia Giulia.

L’organizzatrice dell’evento è Giulia Sansevrino.

Ci racconta di come si svolge?

ESSENZE DI STAGIONE: UN VIAGGIO TRA BENESSERE, CREATIVITÀ E NATURA:

durante l’evento, che si terrà dalle 10:00 alle 18:00, sarà possibile partecipare a percorsi di crescita personale, scoprire talenti nascosti e assaporare un’esperienza culinaria unica grazie allo street food vegetale, che nutre il corpo e l’anima.

Potreste, anche, godere della luce naturale che la primavera ci regala, immergendovi in un’atmosfera di benessere e rinnovamento.

Per questa edizione sono organizzati workshop e sessioni di yoga, daoyin, biodanza, laboratori di massaggio, momenti di meditazione e percorsi all’interno del labirinto celtico.

Questi spazi sono pensati per offrirti un’esperienza completa di connessione tra corpo e mente.

Alla chiusura delle due giornate, ci sarà un momento di condivisione attraverso un laboratorio di musica, il drum circle, dove potreste esprimere la vostra creatività e partecipare a un’esperienza collettiva che unisce il suono e l’emozione.

E’ ancora possibile iscriversi per poter partecipare?

Le iscrizioni per partecipare come operatori al festival di marzo sono chiuse, ma il pubblico potrà accedere liberamente all’evento durante tutto il weekend, senza bisogno di prenotazione!

Per chi fosse interessato a collaborare come operatore o espositore nei prossimi appuntamenti, è già possibile mettersi in contatto con noi per l’evento estivo e le altre iniziative in programma.

Il nostro indirizzo email è: essenzedistagione@gmail.com

Come è nata l’idea di inventare questa manifestazione?

Il Festival ESSENZE DI STAGIONE nasce come un’opportunità per riscoprire il proprio equilibrio interiore, lasciarsi ispirare dalla creatività e connettersi con persone che condividono la stessa visione di benessere e crescita personale.

Il 22 e 23 marzo, il festival si svolgerà nel prato accanto all’Agriturismo Al Selvadigo, trasformandosi in un luogo di incontro tra artigiani, operatori olistici e visitatori desiderosi di esplorare nuove esperienze.

La manifestazione inizia proprio all’indomani della primavera, non credo che sia una casualità…

Infatti il nome ESSENZE DI STAGIONE è ispirato al ciclo stagionale della natura, che ci invita a vivere in armonia con i ritmi del mondo naturale. Ogni stagione porta con sé un’energia unica che influisce sul nostro benessere fisico e mentale, e il festival vuole essere un’opportunità per esplorare queste “essenze” che emergono durante l’anno, favorendo una connessione più profonda con il nostro corpo, la nostra creatività e la natura che ci circonda.

C’è qualcosa che non le ho chiesto e che voleva far sapere ai nostri lettori?

ESSENZE DI STAGIONE non è solo un festival. Il progetto si sviluppa durante tutto l’anno con appuntamenti dedicati alla crescita personale, laboratori artigianali per sperimentare nuove abilità e talenti, conferenze e corsi sull’alimentazione consapevole e sana. Questi incontri sono pensati per chi desidera mettersi alla prova, apprendere tecniche manuali, approfondire il legame tra cibo e benessere e vivere momenti di connessione con sé stesso e con la natura.

Il tutto, per vivere un’esperienza che trasforma, tra benessere, creatività e natura.

Vi aspettiamo numerosi!