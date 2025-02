La fauna nascosta del Friuli Venezia Giulia: il tasso davanti alla fototrappola

6 Febbraio 2025

Continua il nostro viaggio alla scoperta della fauna del Friuli Venezia Giulia, con una nuova puntata della rubrica dedicata agli animali immortalati dalle fototrappole. Dopo il successo del primo episodio dedicato agli sciacalli dorati, questa settimana i protagonisti sono i tassi, affascinanti abitanti dei boschi regionali, spesso invisibili all’occhio umano.

Il tasso europeo (Meles meles) è un mammifero notturno e schivo, facilmente riconoscibile per il suo muso allungato e il tipico disegno a strisce bianche e nere. Vive in tane sotterranee articolate, tramandate di generazione in generazione, e si muove prevalentemente di notte, alla ricerca di cibo tra radure e sottobosco. La sua dieta è onnivora e varia: frutta, radici, piccoli vertebrati e persino insetti fanno parte del suo menù.

Grazie alle fototrappole posizionate nelle foreste della provincia di Gorizia, possiamo osservare questi animali nei loro movimenti naturali, lontano dalle luci della città e dai rumori umani. Le immagini raccolte mostrano i tassi intenti a esplorare il territorio, interagire tra loro e dedicarsi alle attività quotidiane, come il foraggiamento e la manutenzione delle tane.

Anche questa settimana il video è stato realizzato da Francesco Boer, scrittore e naturalista, che con il suo lavoro ci offre uno sguardo privilegiato sulla fauna selvatica della nostra regione.

Il tasso è presente anche nel gioco da tavolo Friko Bestiale, che porta a conoscere cultura e fauna regionale in modo giocoso e divulgativo, applicando il principio del game-based learning. Un modo originale per conoscere meglio il nostro territorio e le sue meraviglie culturali e naturali.

Nel gioco, il tasso è presente nella carta “Zico o Austria“, dedicata alla storia del rocambolesco acquisto del giocatore da parte dell’Udinese. Il tasso è stato scelto proprio per la sua colorazione bianconera.

Francesco Boer, classe 1980, vive a Selz, sul confine nordorientale. Esploratore, naturalista, alchimista e scrittore, da più di vent’anni studia la simbologia in tutte le sue forme. Ha pubblicato Ufficio magico (Mursia, 2012), Il viaggio sotterraneo (Mursia, 2014), L’immaginazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa (Fontana, 2019), Favole della grande guerra (Kappa Vu, 2016), Troverai più nei boschi (Il Saggiatore, 2021), I Briganti della Carnia (White Cocal Press, 2022), Il piccolo libro del fuoco (Il Saggiatore, 2022), Fallosofia (D editore, 2023), L’ecosistema in noi (Piano B, 2023), La Profezia del Portovecchio (White Cocal Press, 2023), La ricetta dell’incanto (Wudz 2024).