La Rosa di Gorizia: un’eccellenza del Friuli Venezia Giulia tra tradizione, innovazione e gioco

3 Febbraio 2025

La Rosa di Gorizia è una varietà pregiata di radicchio rosso, caratterizzata da foglie croccanti e dal colore intenso che richiama il velluto di un fiore. La sua coltivazione ha radici profonde nella storia agricola di Gorizia, dove generazioni di contadini hanno affinato le tecniche di produzione per ottenere un prodotto unico nel suo genere.

Questo radicchio si distingue non solo per la sua bellezza e il gusto raffinato, ma anche per il metodo di coltivazione: la semina avviene in estate, mentre la raccolta e la forzatura, processo che conferisce alla Rosa di Gorizia il suo tipico aspetto, si svolgono nei mesi più freddi. Lavorata con cura e secondo tradizione, questa eccellenza è protagonista di molte ricette locali, dagli antipasti ai primi piatti, fino a insoliti dessert.

Per celebrare questa specialità, ogni anno vengono organizzate rassegne gastronomiche e culturali. Dal 10 gennaio all’8 febbraio 2025, dodici ristoranti del territorio parteciperanno all’evento “La Rosa di Gorizia a tavola“, presentando menù dedicati in collaborazione con undici produttori locali. Questa iniziativa si inserisce nel programma di GO! 2025, che vedrà Gorizia e Nova Gorica come Capitale Europea della Cultura, sottolineando il legame tra gastronomia, tradizione e promozione del territorio.

L’importanza della Rosa di Gorizia si riflette anche nella cultura popolare: a essa è dedicata una carta di Friko Bestiale, un gioco da tavolo che esplora in chiave ironica le tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Attraverso il game-based learning, il gioco offre un’esperienza ludica che valorizza le peculiarità locali, rendendo la scoperta del territorio ancora più coinvolgente.

La Rosa di Gorizia non è solo un prodotto agricolo, ma un simbolo di identità e appartenenza, che continua a essere raccontato e celebrato in molteplici forme, dalla tavola al gioco.

Friko Bestiale si trova nei migliori negozi di giochi e librerie della regione, nonché online a questo link.